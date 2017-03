Kuressaare südalinnas avab uksed kerge kiiksuga rõivapood

Kuressaares Torni tänaval asunud muusikapoe Stanford Music endistes ruumides avatakse juba selle nädala lõpul uus rõivakauplus FE Fashion, mis plaanib peagi laieneda üle Eesti.



Uue kaupluse üks omanikest Katriin Esna ütles, et tegu on rõivakauplusega, kus müüakse ka aksessuaare – kellasid, päikeseprille, naiste käekotte jne. Rõivaid on nii meestele, naistele kui ka lastele. Tooted on seejuures valitud Itaalia, Prantsuse, Saksa ja Suurbritannia tootjatelt, brändid on kvaliteetsed ja hinnaklass keskmine.

Katriin Esna on ühes vennaga töötanud rõivaste jaemüügiäris juba üle kümne aasta ja praegu tundus lihtsalt õige hetk hakata päris oma asja ajama. “Teeme rõivakauplust uue nurga alt, mis tundub hetkel turult puuduvat,” rääkis kaupluse perenaine. “Enamik tooteid on kerge kiiksuga ja kevad-suvi 2017 kollektsioonidest, aga on ka klassikalisi vaba aja ja pidulikke rõivaid,” märkis ta.

Sortiment on Esna sõnul erinev ja enamikku toodetest Eestis mujal ei müüda. “Aga asi, mida teeme kõige paremini, on klienditeenindus kaupluses,” nentis ta. “H&M-i ja New Yorkeri sarnaste massidele mõeldud kauplustega me ei võistle, meil on oma nägemus ja eesmärgid.”

Uue poe nimi on, nagu juba öeldud, FE Fashion. “FE oli meil kohe alguses paigas ja Fashion (mood – ingl k) panime juurde, et oleks üheselt selge, mida kaupluses müüakse,” selgitas Katriin Esna. “FE tähendab nii kliendi kui meie jaoks Fashion Experience’i ehk meie poest ostes saab klient lisaks ilusale ja kvaliteetsele tootele ka parima ostukogemuse.”

Töötajad on kohe avatavas kaupluses praegu olemas. “Hakkame ise poes müüma ja ka sortimendi valik, tellimine ja väljapanek kaupluses on ühe inimese teha,” kinnitas Esna. Tema sõnutsi on neil aga plaan avada lähiajal järgmised kauplused ka teistes Eesti linnades ning sellest tingituna vajatakse peagi ka Kuressaare kaupluses uusi klienditeenindajaid.