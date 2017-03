KUULA: Eesti pisimad kakud tegid Saaremaal noka lahti

Värbkakk on Eestimaa pisim kakuline ning nende laulu on juba looduses kuulda. Keskkonnaagentuuri eluslooduseseire spetsialist Rein Nellis teatas, et eile õhtul vilistas Saaremaal Viidu röövlindude seireala kolmel kontrollitud pesitsusterritooriumil kokku viis värbkakku.

“Nad hakkavad praegu laulma umbes kell 17.30 ja lõpetavad pimeduse saabudes. Kakkude laulu kuulamiseks on praegu väga hea aeg,” kinnitas Nellis. “Emased saavad endale laulvate poissmeeste hulgast sobiva kaasa valida.”

Märts on kakkude jaoks laulmise tippaeg. Ka jaanuaris võib juba mõnel soojemal õhtul laulu kuulda. Kuid siis lauldakse ikka lühidalt ja rohkem hiirte ja naabrite tervitamiseks.

Kevade edenedes muutub laulmine intensiivsemaks, lauljaid tuleb juurde ja laulmise aeg pikeneb. Aprillis hakkab laul jälle vaibuma, sest pojad vaja toita ja aktiivne viljastamisperiood on möödas.

Osadel liikidel esineb aktiivsem laulmisperiood ka sügisel, kui samasuvised noorlinnud endale sobilikke elupaiku otsivad. Siis peavad juba territooriume hoidvad linnud uute tulijate tõttu oma territooriumi lauluga markeerima.

Kuidas värbkaku laulu ära tunda, saab kuulata SIIT!