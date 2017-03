Lapselaps otsib mälestusi vanaisast (2)

Võrumaal elav Helen Tambets-Telk loodab leida inimesi, kes mäletavad tema vanaisa Aleksei Aava ehk Seiut, kes oli üks isevärki usumees ja prohvet.



Helen Tambets-Telk postitas foto oma vanaisast ja põgusa kirjelduse temast Saarte Hääle erakuulutuste alla lootuses lehelugejate abiga tema kohta rohkem infot leida. Seiu või siis Seia oli Heleni ema isa ning tahtmine tema kohta rohkem teada saada tekkis kannustatuna Heleni tütrest.

Ainest uurimistööks



Nimelt õpib tema noorem tütar Gerda Loviise Vastseliina gümnaasiumi 8. klassis ja otsib kooli uurimistöö jaoks materjali. “Kuna tema vanavanaisa on kahtlemata väga värvikas isiksus, soovis Gerda teha uurimistöö just temast,” selgitas Helen Tambets-Telk.

Helen ise on sündinud 1965. aastal ja veetnud kõik suved vanaema-vanaisa juures Saaremaal. Seega mäletab ta iseenesest oma vanaisa hästi. Ka on elus veel vanaisa kolm tütart. Lapselapsele teadaolevalt on Seiust kirjutanud ka Aira Kaal ja Madis Jürgen. Heleni kinnitusel on perekonnal olemas loomulikult isiklikud mälestused temast ning Seiu oligi ennekõike usumees ja prohvet.

“Kahjuks on meil säilinud tema kirjutatud sadadest vihikutäitest väga vähe. Aeg oli selline…” märkis Tambets-Telk. Nõnda loodabki ta leida mälestusi Seiu ettekuulutustest ja kohata neid inimesi, kelle elu Seiu jumalasõna abil muutis.

Internetifoorumites leiduva info kohaselt elas ja tegutses prohvet Seiuna tuntud Aleksei Aav Pöide vallas Reina külas. Tegemist oli ühe huvitavama ja mitmekülgsema hilisaegse prohvetiga, kelle kirjatöödest on suur osa säilinud.

Seiu tegutses edukalt sordiaretajana, pookides kokku erinevaid viljapuid ja aretades sobivaid õuna-, pirni- jm sorte. Mitmeid tema loodud sorte kasvatatakse tänaseni, näiteks suviõuna “Seiu”.

Foorumites märgitakse, et Seiu sai laiemalt kuulsaks, saates Hitlerile ja Stalinile märgukirjad, et on vaja astuda tuhandeaastase rahuriigi koosseisu.

Ruuporiga puu otsas



Nõukogude ajal jutlustanud mees kõikjal, kuhu rahvast kogunes, näiteks surnuaiapühal müüril seistes või koguni puu otsa ronides. Oma sõnumi edasiandmiseks kasutas ta ruuporit, mis summutas õpetaja hääle.

Ruupori kasutamist meenutavad Pöide valla inimesed Seiust rääkides ka Facebookis Pöide rahva grupis. Evi Klooster tunnistab seal, et mäletab omamoodi meest ka ise. Klooster töötanud sel ajal Tumala raamatukogus ja teda oli pandud Reinas perest perre käies õunapuid üle lugema. “Küll oli Seiu juures neid palju,” meenutab Klooster. “Mäletan ka, kui ta Pöide kalmistu väravas puu otsas oma ruuporist laulis.”

INFO ON OODATUD!

Ootan sinu, su vanemate või vanavanemate meenutusi või fotosid e-posti aadressil helentamtel@gmail.com või Võrumaa, Vastseliina vald, Puutli küla, Telgi talu, 65235.

Helen Tambets-Telk