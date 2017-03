Merepäästjad saavad politseilt kümme kasutatud masinat

Saare maakonna vabatahtlikud merepäästjad saavad politsei- ja piirivalveameti sõidukipargist kümme erinevat sõiduvahendit, mis parandab päästevõimekust maakonna erinevais piirkondades.

Läinud nädalal kinnitatud jaotuskava järgi saab Saaremaa vabatahtlik merepäästeselts üheksa sõidukit ja Muhu merepääste selts ühe masina.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak ütles, et sõidukite üleandmisinitsiatiiv on mõlemapoolne ehk politsei- ja piirivalveamet soovib võimaluste piires toetada vabatahtlikke ühendusi, kelle tegevus omakorda neid toetab, ja anda neile selleks vajalikke vahendeid.

“Oluliseks tingimuseks sõidukite saajate valimisel oli nende tegevusaktiivsus,” selgitas ta.

Saaremaa vabatahtliku merepäästeseltsi esindajad enne lepingu allkirjastamist masinatega seonduvat täpsemalt kommenteerida ei soovinud.

Jaotuskava järgi eraldab amet seltsile viis Nissan Patroli, ühe Volkswagen Caddy ja ühe Nissan Primastari, lisaks kaks mootorsaani Arctic Cat Bearcat.

Muhu merepääste seltsile eraldatud Nissan Patrol hakkab suure tõenäosusega paiknema aga hoopiski Pöide üksuse juures. Seltsi juhatuse liige Madis Rehepapp sõnas muiates, et seltsil on n-ö ülemere haldusalasid juba üsna mitmeid, mistõttu on naljaga pooleks räägitud juba seltsi nime muutmisestki.

“Pöide mehed on meie pundis ja üks tugipunkt on mandril Puises ka veel. Aga Pöidel on seltsi liikmeil olemas juba haagis ja väiksem paat, millega on selle piirkonna väikestes lahtedes hea toimetada. Reageerimine sõltub seal aga sellest, kas mõnel inimesel vajalikul hetkel ka sobiv auto saadaval on,” rääkis Rehepapp.

Eraldatud Nissan Patroli seisukorra kohta ei osanud ta midagi arvata. “Eks ta nii on, et kui antasse, siis tuleb võtta. Ma loodan, et ta nii palju ikka kabe on, et kogu aeg remontima ei pea.”

Lisaks kingitusena saabuvale autole on muhulastel plaan kevadest veele panna ka üks kasutatud RIB-kaater, mille selts Soomest ostis ja millele projektiraha toel loodetakse hankida ka mootorid. “See võimaldab mõistlikult reageerida. Seni on tööd tehtud liikmete alustega, mis teeb elu keerulisemaks. Soetatud alus on korralik samm edasi,” selgitas Rehepapp.

Politsei- ja piirivalveamet eraldas esialgu oma kasutatud autopargist kokku 140 sõidukit, neist 66 läheb vabatahtlikele merepääste MTÜ-dele, 70 Kaitseliidule ja neli muuseumidele. MTÜ-dele võõrandatavate sõidukite seas on mootorsaanid Arctic Cat Bearcat ja Yamaha, sõiduautod Nissan ja Subaru ning kaubikud Nissan ja Volkswagen.

Kaitseliit saab politseilt kasutatud sõiduautosid Nissan, Subaru, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Iveco bussi ning Nissani, Volkswageni ja Fiati kaubikuid.