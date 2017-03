Nautleja otsib perenaist või peremeest

Kuressaare lossipargi serval asuvas pastellrohelises majakeses avab aprilli lõpus uksed koguperekohvik-pood Nautleja. Et külastajad tõesti hüva kohvi, maitsvaid küpsetisi ja põnevaid snäkke nautida saaksid, on majja tarvis tegusat perenaist või peremeest.

“Töölesoovija sugu ega ka vanus pole tähtis,” rõhutab kohviku üks omanikke Triin Sepp. “Peaasi, et ta oleks valmis meie kohviku ja selle külastajate eest hoolitsema.”

Maja, kus Nautleja kohvik 28. aprillil uksed avab, on kuressaarlastele teada-tuntud – on ju seal tegutsenud näiteks pubi Roheline Konn ja kohvik ZurraMurra. “See armas maja on minu unistus juba aastaid,” tunnistab Triin. “Täpselt see, mis meile sobib!”

Nautleja on kahe tegusa naise ühine ettevõtmine. Peale Saare Kehastuudio omaniku Triin Sepa on kohviku asutaja ka Tallinna Kehastuudiot ja maailma maitseid tutvustavat kauplust pidav Krislin Kuuskemaa.

Rõõmus ja sõbralik



Lisaks tavapärasele menüüle, kuhu kuuluvad hea kohv, ahvatlevad koogid-pirukad, jäätis ja jäätisekokteil, plaanib Nautleja rahvast kostitada sootuks põnevamate toodetega. Kel soovi, saab proovida Umami tervislikke snäkke, näiteks vetika- ja krevetikrõpse või mangopüreed.

“Et kohviku perenaine või peremees teaks üht või teist toodet soovitada, peab ta olema valmis ka ise kõiki neid tooteid proovima,” lausub Triin.

Mida kohviku omanikud oma töötajalt veel ootavad? Erilisi nõudmisi peremehele polegi. Haridusele rõhku ei panda, samuti pole tähtis, et tööle soovijal oleks varasem kohviku- või poetöö kogemus. “Enamik asju on õpitavad ja koolituste käigus omandatavad,” tähendab Triin.

Küll on aga tähtsad mõned isikuomadused, milleta hakkama ei saa, näiteks rõõmsameelsus ja sõbralikkus. “Et külastaja tunneks uksest sisse astudes: just siin on koht, kus ma tahan olla ja mõnusalt aega veeta,” tähendab Triin.

Töö Nautlejas tõotab tulla vaheldusrikas: suvel on plaanis korraldada kohvikus ja selle õuel erinevaid ettevõtmisi, näiteks perepäevi ja lasteüritusi, samuti täiskasvanutele mõeldud õhtuid elava muusikaga.

“Kohvikul on Kuressaare ilusaima päikeseloojanguga terrass, kus täiskasvanud saavad suveõhtutel elu ja elavat muusikat nautida ning kokteile juua.”

Perenaise/peremehe töögraafik on paindlik ja graafiku koostamisel arvestatakse töötaja soovidega. Lisaks palgale, mille number selgub läbirääkimistel, vaheldusrikkale tööle ja mõnusale miljööle pakuvad kohvikupidajad oma töötajale mitmesuguseid boonuseid.

Esialgu tööd ühele



“Usun, et inimene, kes meie kohvikus tööle hakkab, jääb rahule,” lausub Triin.

Kuigi Nautleja ootab kliente alles kahe kuu pärast, loodavad kohviku omanikud sinna peremehe või perenaise leida üsna pea. “Soovime kaasata ta kohviku loomisprotsessi, et tal tekiks sellega emotsionaalne side,” räägib Triin. “Kui ettevõtmisele ikka oma hinge sisse paned, on suhtumine ju hoopis teine.”

Kuna aprilli lõpus pole suvehooaeg veel käes, saab Nautlejas esialgu tööd üks inimene. “Kavatseme ka ise palju kohal olla,” lausub Triin Sepp.