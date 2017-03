Provokatiivne suhtesari “Prooviabielu” kütab kirgi (1)

TV3 uus suhtesari “Prooviabielu”, kus üks peategelane on Saaremaalt pärit medõde Liisa Kuusmaa (pildil), on pannud kihama nii kõmu- kui ka sotsiaalmeedia.



Õhtulehes on mõlema seni linastunud osa kohta avaldatud suhteliselt krõbe arvustus. Pärast esimest osa kirjutati, et tegu on justkui rongiõnnetusega, mida on paha vaadata, aga uudishimust ikka silmanurgast vaatad. Teise osa järel ironiseeriti, et tegemist on huvitava eksperimendiga, mille tulemus peaks paljastama universumi tõelise olemuse või inimkonna saatuse. Lisaks arvustustele leiab Õhtulehe veebilehelt mitmeid teisigi saadet kajastavaid lugusid.

Viimastel päevadel on sotsiaalmeedias elevust tekitanud Facebooki fännileht Prooviabielu Parimad Palad, mis koondab humoorikate repliikidega vürtsitatud pilte saatest. Eilseks oli lehel juba üle 12 000 meeldimise. Delfi Publik vahendas, et saate teine kangelanna, Tartu ülikooli tudeng Helen Kõpp lubas politsei poole pöörduda, kui tema osutatud pilte maha ei võeta. Fännilehe haldajaga saavutatigi kompromiss ja osa meeme kustutati.

Eile pärastlõunal ilmus aga sotsiaalmeedia fännilehele teade lehekülje sulgemise kohta. “Esialgu siira huumoriga loodud leht on ületanud piiri, milleni jõudmist me isegi ette ei osanud kujutada,” kirjutas lehe haldaja ja lisas, et nende eesmärk polnud kelleski halba tunnet tekitada ega naeruvääristada. Samuti vabandati saates osalejate ees.

Vahest kõige julgemate pealkirjadega on saadet seni kajastanud aga Elu24. Ilmunud on näiteks lood “Tormilised tunded! “Prooviabielu” Helen ja Kalvi-Kalle jõudsid voodisse juba teisel ööl” ning “”Prooviabielu”: Liisa on jätkuvalt kuival ja Helen sai teada Kalvi-Kalle tumeda saladuse”.

Saade on osutunud ka väga menukaks publikumagnetiks. Näiteks vaadati avaepisoodi TV3Play lehel järele üle 41 000 korra, mis on lehe suurim järelevaatamise tulemus vähem kui nädala aja jooksul.

22. veebruaril eetrisse jõudnud suhtesarja jooksul elavad nii Liisa kui ka Helen koos kolme mehega. Liisa proovimehed on 27-aastane Sloveenia pealinnast Ljubljanast pärit maailmarändur Žiga, 23-aastane kokaõpilane Sten ja 31-aastane metallitööline Madis. Igaüks neist veedab Liisa pool nädala. Magatakse ühes voodis, tehakse koos süüa, kohtutakse sõpradega jne. Kõikjal on neil kaaslaseks kaamerad.

Nii Liisa kui Helen osalesid ka TV3 saates “Abielus esimesest silmapilgust”, mis oli eetris 2015. aastal.