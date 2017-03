Ruunipizza asemele tuleb uus kohvik

Kuressaare südalinnas hiljuti jäädavalt uksed sulgenud Ruunipizza Pannkoogikohviku asemel avatakse samas juba järgmisel kuul uus kohvik – Bellami.



Uue kohviku perenaine Mari Mägi ütles, et praegu käib ruumides remont. Ta avaldas lootust, et aeg on tema poolel ja kohviku saab avada 10. aprilli paiku. Kui kohviku stiilist rääkida, siis osa punkte jääb Ruunipizza keti loojate lahkel loal samaks, kuid palju tuleb ka uut.

Mägi sõnul on põhirõhk kiirtoidul, kuid menüü on koostatud nii, et klientidel oleks piisavalt suur valikuvõimalus. “See tähendab, et pitsasid valmistame edaspidi nii nisu- kui ka speltajahust, laiendame menüüd veganite toitudega ja pakume head kõhutäidet erinevatele kliendigruppidele,” selgitas Mari Mägi.

Pakutakse ka nii friikartuleid kui värskelt pressitud mahlu ja smuutisid ning söönuks-joonuks peaksid saama nii traditsioonilise kiirtoidu austajad kui väga tervisliku toidu huvilised. “Plaanis on hakata pakkuma ka sooja lõunasööki, see on näiteks üks uus asi, mida varem olnud ei ole,” avaldas Mägi.