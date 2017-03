Saarlased saavad Eesti nigelamat palka (1)

Statistika järgi kuulus Saare maakonna keskmine brutokuupalk mullu Eesti nigelamate hulka.



Kui Eesti keskmine brutokuupalk oli statistikaameti andmeil mullu 1146 eurot, siis Saare maakonnas vaid 880 eurot. Saarlastest tahapoole jäävad oma keskmise palganumbri poolest vaid Põlvamaa elanikud 864 euro suuruse keskmise töötasuga.

“Töötlevat tööstust on meil suhteliselt vähe, teeninduse osakaal on aga kõrge,” selgitas saarlaste kesist palgasummat majandushuviline Aivar Sõrm. “Teenindus paraku ongi üks madalamalt tasustatavaid sektoreid. Samas ei suuda ma uskuda, et see palgastatistika päris tõele vastab.”

Statistikaameti andmetepõhist edetabelit juhib Harjumaa 1271 euroga, Tartumaa keskmine palk on 1149 eurot ja Läänemaal 1033. Need on ka ainsad maakonnad, kus keskmine töötasu ületab tuhandet eurot.

Keskmise brutotunnipalga poolest – 5,31 eurot – jääb Saare maakond aga koguni viimasele kohale. Harjumaal on keskmine tasu 7,58 eurot.

Saarlased on võrreldes tunamullusega palgatabelis langenud. 2015. aastal jäid keskmise brutokuupalga poolest Saare maakonna (837 eurot) seljataha Jõgevamaa (828 eurot), Valgamaa (825), Põlvamaa (802). Keskmise tunnipalga järgi kuulus Saare maakonnale (5,12 eurot) aga eelviimane koht. Viimase koha sai Põlvamaa, kus keskmine tunnipalk oli 5,08 eurot.

Keskmine kuupalk ja tunnipalk on Saare maakonnas siiski aasta-aastalt kasvanud. 2012. aastal oli esimene 713 eurot ja teine 4,35 eurot. Statistikas on hõlmatud töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.