Armilde Haamer 100: “Töö ja laste kasvatamine on mind erksa hoidnud”

Homme saab saja-aastaseks elupõline Suur-Pahila küla elanik, Härmanni talu vanaperenaine Armilde Haamer.



Juubilari abikaasa Konstantin langes 1941. aastal Teises maailmasõjas. Leseks jäänud Armilde jäi tallu kolme lapsega, kellest Maimu oli kolmeaastane, Ülo aastane ja pesamuna Helgi vaid paarinädalane.

“Olin kolmepäevane, kui isa mobiliseeriti. Paari nädala pärast langes ta Vormsi saarel. Vaatamata rasketele sõja-aastatele ja keerukale sõjajärgsele ajale sai ema meiega hakkama. Ta käis karjalaudas lehmi lüpsmas, piima meiereisse vedamas ja oli ka postiljon,” hindas ema töökust tütar Helgi Aas.

Pere esimene tütar Maimu ütles, et nende pere lapsed kasvasid vitsata. Südameheadust on juubilaril jagunud ka kolmele lapselapsele ja viiele lapselapselapsele.

Suures Ratturite suguvõsas (10 aastat tagasi osales kokkutulekul 350 inimest) on Armilde Haamer vanim. “Minu emapoolne vanaema oli Rattur. Ema õde, minu tädi, elas ka saja-aastaseks,” andis juubilari noorem tütar Helgi teada.

Kodutalust ja -külast pole auväärne juubilar tahtnud kunagi mujale tööle või elama minna. Neljapäeva lõuna paiku kui lehemehed Härmanni talu vanaproua käest tema pikaealisuse retsepti kohta küsisid, vastas Armilde, et töö ja laste kasvatamine on teda erksa hoidnud. Kui tütar Maimu meedikuna Tallinnas töötas, käis Armilde tal paar korda pealinnas külas. Ent tegelikult pole linnatuled sitket saare naist kunagi peibutanud.

Poeg Ülo, kes on emaga aastakümneid koos elanud, ütles, et nemad on omavahel kenasti hakkama saanud. “Ta pole nõudlik inimene. Ma olen ise samasugune,” hindas poeg emaga läbisaamist.

Täna ja homme on vanamemme järeltulijatel, sugulastel ja sõpradel Härmanni tallu asja. Tullakse lähemalt ja kaugemalt, et vitaalsele saare naisele jätkuvat erku meelt ja tervist soovida.

Heade soovidega ühinevad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.

SAJA-AASTASED SAARLASED

Mullu said saja-aastaseks Linda Rosine Meri Salme vallast, Ljubov Leier Kuressaarest ja Paula Tarvis Muhust. Homme astub saja-aastaste perre Armilde Haamer. Vanim saarlane Marta Kivi elab Raplamaal, tema tähistas kuu aega tagasi 105. sünnipäeva.