Haigla ravimaht jääb samaks

Kuressaare haigla ja haigekassa vahel sõlmitud lepingu järgi jääb tervishoiuteenuste maht mullusega võrreldes enam-vähem samaks.



Haigla ja haigekassa vahel sõlmitud lepingu rahaline maht kasvas mulluse majandusaastaga võrreldes ligi kaks protsenti.

“Kui võrrelda mulluse teise poolaastaga, siis jätkab meie haigla tervishoiuteenuste osutamist traditsioonilistel erialadel ja traditsioonilises mahus,” ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli, lisades, et haigekassa rahastab enamikku ehk 75 protsenti haigla tervishoiuteenustest.

“Aastatagused emotsioonid, mis olid seotud murega meie haigla psühhiaatria, sünnitusabi, pediaatria, uroloogia, ortopeedia ja endokrinoloogia raviteenuste jätkumise pärast, ei ole tänavu aktuaalsed,” kinnitas Kõlli.

Haigekassa rahastatavate ravijuhtude osas tervikuna on säilinud mulluse teise poolaasta maht.

Kõlli tõdes, et Kuressaare haigla leping on siiski vähenenud sisehaiguste statsionaarse ravi osas: haigekassa rahastab ligi 30 ravijuhtu vähem kui mullu.

Hea uudis Kõlli hinnangul on Saare maakonna elanike jaoks aga see, et veidi suureneb reumatoloogia ravijuhtude arv. Seda teenust osutab Kuressaare haigla koostöös oma partneri Ida-Tallinna keskhaiglaga.

Kõlli sõnul on mullusega võrreldes oluline muudatus aga arvelduspõhimõtetes, mis puudutavad patsiendi saatjat või hooldajat, eelkõige lapsevanemat.

“Selle muudatuse tõttu väheneb statsionaarsete ravijuhtude arv tänavu matemaatiliselt küll kahesaja võrra, kuid patsiendi saatja kulud kaetakse teiste põhimõtete järgi,” lausus ta.

Kõlli sõnul mõjutab käesolevat aastat edaspidi kindlasti meditsiinisektori töötasude ja sellega seoses lõppenud kollektiivlepingu teema. “Kokkuleppe saavutamisel muutub tervishoiuteenuste hind ja see muudatus on nii oluline, et nõuab haigla eelarve muutmist,” lausus ta.

Kõlli hinnangul on koostöö haigekassaga, mis puudutas kohapeal osutatavate teenuste struktuuri ja mahtu, olnud viljakas: “Kõik kokkulepped tellijaga on vastavalt ootustele täidetud, selle eest on haigekassa kindlasti tunnustust väärt.”

Kuressaare haigla eelarvestatud tulude maht käesolevaks aastaks on ligi 11 miljonit eurot.

Kõlli sõnul on peamine tulude kasvu mõjutav tegur võrreldes eelmise aasta tegevustulude mahuga – 10,2 miljonit eurot – Euroopa Liidu struktuurfondide toetus haigla tervisekeskuse projekti realiseerimiseks.