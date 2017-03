KIK võtab pärandkoosluste investeeringutaotlusi vastu

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab poollooduslike alade investeeringute taotlusvooru projekte vastu 31. märtsini. Novembris alanud taotluste vastuvõtu käigus on seni esitatud 26 taotlust, millest enamiku puhul hindamine alles käib, kuid rahastuse on saanud kolm projekti.



Taotluste vastuvõtt jätkub 19. detsembrist 2017. Vahepealne aeg annab huvilistele võimaluse oma soovid üle vaadata ja tegevuse hästi läbi mõelda. Näiteks peab enne taotluse esitamist selge olema, millised on aladele juurdepääsu võimalused ja mis saab aladelt kogutavast biomassist. Kui soovitakse soetada karja, siis tuleb taotluses välja tuua nii karja ülalpidamiseks planeeritavad tegevused kui ka kulud. Sama nõue kehtib ka kõigi teiste asjade kohta, milleks toetust soovitakse. Silmas tuleb pidada, et paljud tegevused toimuvad märg­aladel, kus tuleb arvestada loodusest tingitud eripäradega.

PLK investeeringute taotlusvoorust toetatakse pärandkoosluse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalike töövahendite ja kariloomade soetamist.