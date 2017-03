Kudjape elanikud linna ei kipu (1)

Kudjape arenguseltsi korraldatud küsitluse järgi ei tunne aleviku elanikud ennast Kuressaare linnaosa elanikuna, nagu tihti arvatakse, kui aeg-ajalt taas linnaga liitumise teema üles võetakse.

67,3 protsenti vastanutest ütles, et on ikkagi aleviku elanik, ja 42,7 protsenti pooldas linnaosa tunnet. Küsimustikule vastas kokku 84 leibkonda pea 230 liikmega.

End aleviku elanikuna tundjad tõid välja peamiselt selle, et asustus ei ole Kudjapel nii tihe kui linnas ja elukeskkond on rahulikum. Linna poole kaldujad märkisid ära, et kogu elu keerleb linna ümber ja alevikuga ei seo neid peale aadressi midagi.