Märkamisest ja suurest südamest (1)

“Kahjuks on nii, et teenindajate vastutulelikkus, viisakas ja abivalmis suhtumine jääb enamasti vastukajata,” kirjutab Salme valla elanik Jaanus Reede. “Samas saab tihti mõni ebameeldiv seik ülepaisutatud kajastuse osaliseks. Ehk on see ka loogiline, sest on ju igati loomulik oodata teenindajalt viisakat ja inimlikku suhtumist.”



Mind ajendas kirjutama Saarte Hääles ilmunud uudis vastutulelikust bussijuhist (“Reisija kiidab bussijuhti heateo eest”, SH 28.02).

Tegelikult ongi valdav osa teenindajaid heatahtlikud ja abivalmid, ent kuna see on nii loomulik ja inimlik, siis sellest eriti ei räägita ega kirjutata. Mõni seik on aga eriti südamesse minev. Nii nagu see lehes kirjeldatud vastutuleliku bussijuhi lugu.

Mulle meenub üks mõne aasta tagune juhtum, kui bussijuht Taivo Putk sõitis talvisel tuisujärgsel hommikul varast liini marsruudil Kuressaare–Salme–Lümanda ja tagasi. Et selle bussiga pidid ka lapsed alates Mändjalast jõudma kella kaheksaks Salmele kooli, siis tuli peatustest ka õpilased peale korjata.

Sassi peatuses Järvel avas juht seal seisva algklassi õpilase jaoks bussiuksed, aga laps peale ei tule, vaid tihub nutta. Küsimuse peale, miks laps bussi ei tule, kas siis kooli ei ole või, sai bussijuht nutjalt vastuseks, et kool on küll, aga vabasõidu pilet kukkus lumme ja ta ei suuda seda üles leida. Juht ütles lapsele, et võtab ta bussi peale ka piletita ja viib kooli, et laps hiljaks ei jääks – küll uue pileti jälle saab. Laps jõudis õigeks ajaks kooli, buss püsis graafikus. Tagasiteel Lümandast läbi Salme Kuressaarde pööras juht bussi Tehumardi teeristil Salme asemel Järve poole ja sõitis Sassi peatusesse, et kaotsi läinud pilet lumehangest üles otsida, enne kui lumesahk jõuab peatusesse suure hange lükata. Ja ennäe imet, kallihinnaline ja suurt nuttu põhjustanud plastkaardike oligi bussipeatuses, servapidi kukkunud öösel tuisanud lume sisse.

Nüüd keeras juht bussil otsa ringi ja sõit läks marsruuti kuuluvasse Salme peatusesse. Enne tehti Salme kooli juures peatus ja juht viis leitud pileti lapsele kätte. Oligi mure murtud ja sõit võis rahulikult jätkuda.

Väike asi? Minu meelest suur asi. Kui me alatihti tuletame üksteisele meelde, et on tarvis teist inimest märgata, siis mida muud see tagasihoidlik juhtum näitab, kui mitte märkamist ja suurt südant.