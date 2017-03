Muinsuskaitse ei luba maja kõrgemaks ehitada (1)

Muinsuskaitseamet leiab, et Kauba 7 asuva kunagise kauplusehoone katuseharja ei tohi tõsta, hoone omanik ja ehitusprojekti autor on teist meelt.



Saarte Hääl on varem kirjutanud, et hoone omanikul, saarlasest ettevõtja Toomas Tooli Brem Kinnisvarahaldus OÜ-l on kavas maja põhjalikult renoveerida. Esimesele korrusele on plaanitud äripinnad ning teisele ja kolmandale korterid.

Praegu on hoone pööningukorrusel kõrgus põrandast pennide alla 1,97 m ja netopinda on seal 45,5 m2. Katuse kaldenurk on 18 kraadi. Projekt näeb aga ette, et kõrgus põrandast haripuu alla oleks 2,8 m ja katuse uueks kaldenurgaks tuleks 26 kraadi. Kasutatava pinna hulk kasvaks seeläbi 73 m2 peale.

Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon leidis aga, et katusekalde tõstmine moonutab proportsioone ja muudab otsaviilu ilmet. Seega otsustati, et katuseharja ei tohi tõsta, ja pandi ette, et viimase korruse paremaks kasutuselevõtuks võib kaaluda hoovi poole laiemate vintskappide kavandamist. Hoone omanik Toomas Tool ja arhitekt Mihkel Koppel vaidlustasid komisjoni otsuse selle punkti osas ning tõid ühtlasi välja nii majanduslikud kui ka arhitektuursed põhjendused ja ka juriidilised alused.

Vaides selgitatakse muu hulgas, et vanalinna korterelamu iga ruutmeetri taastamiskulu on umbes 1200–1600 EUR/m2, kuid müüa suudetakse samas piirkonnas kortereid hinnaga 1000–1200 EUR/m2. Seega kui katusekorrusele jääb 28 m2 ulatuses kasulikku pinda vähem, tähendaks see sisuliselt 33 600 euro suurust kulu. Nimelt tuleb katus arhitekti sõnul niikuinii asendada, kuna konstruktsioon on mäda, ja oleks kahjulik jätta kasutamata võimalus luua katusekorrusele normaalselt kasutatav elamispind.

Lisaks leitakse, et suure vintskapi lisamine rikuks hoone arhitektuuri: “Tekib sopistatud katuselahendusega monstrum, milliseid on Kuressaare vanalinnas kahjuks võimalik ka näiteks tuua.”

Muinsuskaitseametil on aega vaidele vastata 1. aprillini.