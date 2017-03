“November” valiti Tribeca festivali võistlusprogrammi

Osaliselt Saaremaal ülesvõetud Rainer Sarneti film “November” on valitud osalema aprilli lõpus toimuval Tribeca filmifestivalil, kus leiab aset “Novembri” rahvusvaheline esilinastus.



Tribeca festival asutati pärast 2011. aasta sündmusi New Yorgis, rõhutamaks selle linna tähtsust ja rolli maailma filmitööstuses, festivali asutajate hulka kuulub ka Robert De Niro.

“November” võistleb festivalil programmis World Narrative Competition, mis on pühendatud maailmakino värske paremiku tutvustamisele ja kuhu valiti vaid 10 filmi. Kokku kandideeris festivali programmis osalema 7800 projekti, neist 3362 mängufilmid.

Andrus Kiviräha romaanil “Rehepapp ehk November” põhinevat filmi lähevad New Yorki tutvustama režissöör Rainer Sarnet, produtsent Katrin Kissa ning filmi peaosalised Rea Lest ja Jörgen Liik.

Produtsent Kissa sõnul on tal ääretult hea meel, et film valiti sedavõrd olulisele festivalile ja et “Novembri” rahvusvaheline esilinastus toimub just New Yorgis. “See on linn, kus inimesed on elamustele aplad, kus on pulbitsev kunstielu ning kus publik ja meedia annavad oma muljetest valjuhäälselt teada. Kus mujal kui just seal tuleks esilinastada lugu, mida meie peame niivõrd sügavalt enda omaks. Peagi saame teada, kuidas “Novembrit” väljaspool meie kultuuriruumi mõistetakse ja vastu võetakse. Ootan põnevusega,” rääkis Katrin Kissa.

Lavastaja Rainer Sarneti käe all valminud “November” on muinasjutufilm täiskasvanutele, mida on tänaseks Eesti kinodes vaadanud juba enam kui 41 000 inimest. Filmi saab praegu veel näha nii Tallinna, Tartu kui ka Pärnu kinodes. Loo tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui ka krattidega.

Filmi peategelane on noor talutüdruk Liina, kes on lootusetult armunud külapoiss Hansu. Hansule on aga silma jäänud hoopis imekaunis mõisapreili. Lisaks nõuab Liina isa, et neiu läheks naiseks ropu suuvärgiga Endlile.

FILM

“Novembri” lavastas Rainer Sarnet, peaosades mängivad Rea Lest, Jörgen Liik, Arvo Kukumägi, Heino Kalm, Meelis Rämmeld, Katariina Unt, Taavi Eelmaa ja Jaan Tooming. Produtsent on Katrin Kissa, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet ja Matis Mäesalu. Filmi muusika on loonud üks tuntumaid Poola nüüdisheliloojaid Jacaszek.

“November” valmis produktsioonifirmas Homeless Bob Production.