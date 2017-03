Põllumehed saavad lõpuks üleminekutoetusi küsida

2.–21. märtsil saab PRIA-st taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust ja viit liiki üleminekutoetusi. Kokku on nende toetuste maksmiseks 2017. aastal planeeritud ligi 19,3 miljonit eurot.



2. märtsi seisuga kuni 400 piimalehma kasvatanud loomapidaja saab toetust hilinenult taotleda veel ka 22. märtsist 17. aprillini, aga makstavat summat vähendatakse siis 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Piimalehmade kasvatamist toetab Euroopa Liit eelkõige seoses Venemaa embargo ja EL-i piimakvootide kadumise tagajärjel tekkinud turuprobleemidega, aitamaks kuni 400-pealiste karjade pidajatel keerulistes oludes tootmist jätkata.

Toetusi maksab Eesti riik



Üleminekutoetusi ehk nn top-up-toetusi rahastab pärast paariaastast vahet täies mahus Eesti riik, et tagada Eesti põllumajandustootjatele EL-i teiste riikidega võrdsemad konkurentsitingimused.

Ammlehma ja ute kasvatamiseks saab toetust 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris taotleja nimel olevate nõuetekohaste loomade eest. Piimalehma, ammlehma ja ute kasvatamise toetusega seoses kehtib loomadele ka kohustuslik pidamisperiood 8. maini.

Veise, ute ja piima üleminekutoetust saab taotleda varasemate aastate tootmise ja toetustega seotud andmete põhjal kindlaks tehtud määratud toetusõiguste alusel. Andmed toetusõiguste kohta on kättesaadavad kodulehel ja e-PRIAs.

Kolme nn tootmisest lahutatud toetust saavad taotleda jätkuvalt põllumajandusliku tegevusega tegelevad isikud neile määratud, teiselt isikult ülevõetud või päritud täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel. Avaldus toetus­õiguste üleandmise-vastuvõtmise kohta tuleb esitada koos loomatoetuse taotlusega hiljemalt eeloleval vastuvõtuperioodil.

Üleminekutoetuste ühikumäärad kinnitab PRIA 10. juuniks, otsused 22. juuniks ja sellele järgneb toetuste maksmine. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse ühikumäär selgub 1. detsembriks, otsused kinnitatakse 10. detsembriks ning toetused planeerib PRIA välja maksta detsembrikuu jooksul.

Nõuandekeskus aitab



Üleminekutoetuste taotluse dokumente aitavad esitada Saarte nõuandekeskuse konsulendid [Kuressaare, Tallinna 27 (vana Maapanga maja)].

Lisaks PRIA pressiteates ilmunud infole tõstavad Saarte nõuandekeskuse konsulendid omalt poolt esile, et veiste, ute ja piima üleminekutoetust saavad ka need põllumajandustootjad, kes on praeguseks loomapidamise lõpetanud, kuid olid 2006. või 2007. aastal loomatoetuse taotlejad. Saarte nõuandekeskuse konsulendid on tootjatele ka abiks varasema toetusõiguse kontrollimisel ja toetusõiguse üleandmise-vastuvõtmise vormistamisel.

Ka peavad Saarte nõuandekeskuse konsulendid oluliseks välja tuua, et ammlehma kasvatamise toetust saavad ka üle 25 ammlehma kasvatajad.

Nõuandekeskus on abiks ka investeeringutoetuste taotlejatele . 27. veebruarist 5. märtsini saavad põllumajandusettevõtjad e-PRIA elektroonilises kliendiportaalis eeltäita põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlusi. Taotlusi saab esitada 6.–13. märtsini.

Saarte nõuandekeskuse teenusest huvitatud tootjatel palutakse eelnevalt registreeruda järgmistel telefoninumbritel: Jekaterina Näälik – 56 699 168; Gerle Aljas – 51 57 818; Lea Toompuu – 53 464 675; Mai Vaher – 51 36 756.

Kaasa võtta kehtiv ID-­kaart koos paroolidega (PIN 1 ja PIN 2).