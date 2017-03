Võidujooks 2,3 miljonile eurole (1)

EAS-i piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise (PKT) toetuse maakondlikku tegevuskavasse on lisandumas uusi projekte, mis kõik soovivad napsata tüki meetme teise vooru jäänud 2,3 miljonist eurost.



Miljonit eurot jahib teiste hulgas Orissaare vald, kes esitas veebruaris alevikeskuse arendamise eeltaotluse. Projekt hõlmab kultuurimaja, internaatkooli ja vallamaja juures asuva väljaku kordategemist, parkla kõrval turuplatsi kõpitsemist ja tänavaruumi bussijaama lähistel.

Lisaks näeb vallavalitsus alevikukeskme osana ka kuulsat tammega staadioni, mis samuti värskenduskuuri vajab. Orissaare vallavanem Vello Runthal ütles, et projekt on analoogne Kuressaare linnasüdame uuendamisega, millele saadi ideekavand EV 100 konkursi “Hea avalik ruum” raames.

Vallavanema sõnul sobib projekt meetme tingimustega, kuid rahajagajaga on erimeelsusi selle mahu osas. EAS ei pea võimalikuks haarata keskuse arendusse staadioni. “Aga kas keskväljak peab olema ilmtingimata asfaldist? See võib ju olla ka murust,” leidis Runthal ja lisas, et tegu on tõlgendamise küsimusega. Ta usub, et maakondlikku tegevuskavasse saab projekt sisse, lõpliku hinnangu annab sellele aga EAS sügisel avanevas taotlusvoorus.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo ütles Saarte Häälele, et PKT teise vooru eel on maakondlik tegevuskava avatud ja maakondlik komisjon vaagis uusi projekte esmaspäeval. Lisaks nendele tuleb aga otsustada esimeses voorus rahastuseta jäänud nelja projekti saatus.

Peetersoo kinnitusel võetakse kavast välja Kuressaare piirkonna ettevõtlusinkubaatori projekt, mille eluviimisest Kuressaare loobub, kuna sai meetme esimesest voorust toetuse kesklinna rekonstrueerimiseks. Jäävad veel Oti tootmisala arendus, Kaali loomekeskus OHHOO ja planetaarium ning Saare maakonna maalinnade võrgustik. Nendega edasiminek sõltub Peetersoo sõnul taotlejatest.

Kaali loomekeskuse projekti esitanud Alver Sagur ütles, et esimese vooru ebaõnnele vaatamata on tal huvi keskuse loomisega edasi minna. Samas on ta kahevahel, kuna esitas juba ka uue projekti – Panga kogupere looduskeskus. “Eks ma pean ise otsustama, kumma jätan. Võib-olla on mõistlik uue ja värske ideega minna,” sõnas ta.

Saarte Hääle andmeil on maakondlikku tegevuskavasse lisamiseks esitatud uute eeltaotluste hulgas lisaks Orissaare keskuse arendamisele ja Panga looduskeskusele ka Muhu Liiva keskuse arendamine, Saaremaa muuseumi enam kui kolmkümmend aastat vana ekspositsiooniosa uuendamine, seikluspargi rajamine Kuressaarde ja Sõrve külastuskeskuse arendamine.

Möödunud aastal toetas EAS PKT esimeses voorus Kuressaare südalinna arendamist 2,8 miljoni euroga ja 2 miljoni euroga projekti Hõbevalge ehk praeguse nimega Thule Koda, mis kerkib samuti Kuressaarde.