Prooviabielu saatest tuntud Liisa sai jõhkralt peksa (2)

Saatest «Prooviabielu» tuntud Saaremaalt pärit Liisa sai ööl vastu pühapäeva Tallinnas jõhkralt peksa, politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

Postimees.ee andmetel otsustas Liisa laupäeva õhtul pärast “Eesti Laulu” minna sõbrannadega välja. Suund võeti Kannu Kõrtsi ja kui pidu läbi, liikus Liisa taksoga Statoili, et natukene kehakinnitust võtta. Järjekorras tekkis aga vene keele tõttu sõnelus, mis lõppes peksuga.

„Ma ootasin oma burgerit, kui sisse astus kaks vene naist, kes soovisid suitsu osta, aga teenindaja ei saanud neist aru,“ rääkis Liisa.

„Pöördusin nende poole, et palun suhelge teenindajaga eesti keeles, kuna ta ei oska vene keelt, sellele järgnes lihtsalt tõuge,“ ütles ta. „Ma tõukasin vastu, mis mõttes ta mind togib, ja seda mis sai edasi, ma ei osanud isegi unenäos näha… Ma sain lihtsalt molli!“

Liisa märkis, et esmalt tulid talle kallale kaks vene naist.

„Kõigepealt üks tagus jalgadega näkku, nii palju kui sai ja mingil hetkel tuli keegi vahele, eraldas meid ja ma sain püsti, ja siis tuli taksojuht, kes andis sellele mehele molli ja see esimene naine sai mind jälle kätte… Jopet mul enam ei ole, sellest on ribad järgi…“

Seejärel tirisid nad Liisat juukseidpidi mööda asfalti autoni.

„Üks vene naistest peksis mind edasi. Sellele järgnes minule üllatuseks taksojuht, kes istus mulle kaksiraksi otsa ja tagus mind näkku ja rindkeresse ja lihtsalt tiris mind juustest ja peksis mu pead vastu maad,“ rääkis naine.

„Ma ei saanudki aru, kuhu nad mind panna tahtsid, alguses üritasid nad mind panna sinna naiste autosse, aga nad ei saanud mind sinna, siis lükati mind taksosse, kus taksojuht arvas, et ma olen veel vähe peksa saanud ja peksis mind edasi… Lihtsalt tampis näkku!“

Vahepeal tuli G4S ja Liisa sai kuidagi taksost välja. Statoili töötaja päästis tema sõnul tema elu. „Kui see töötaja poleks mind taharuumi kinni pannud, oleksin ma veel peksa saanud. Ja ma pole kindel, kas oleksin eluga pääsenud. Kui nad oleksid mind sinna autosse saanud, ma ei oleks elus,“ rääkis Liisa.

Tema sõnul oli kellelgi ka nuga taskus olnud. „Mis sa arvad, need tšikid oleksid mind ellu jätnud? Hea, et ma nuga ei saanud!“Peagi saabus politsei, kes viis Liisa kiirabiautosse ja sealt edasi haiglasse.

„Mulle tehti pea kompuuteruuring, mu suu on seest haavandeid täis, õnneks luud katki pole.“

Seejärel viidi Liisa politseisse ütlusi andma. „Vähemalt saavutan ma oma eesmärgiks seatud kaalu Egiptuse reisiks, sest süüa ma ju ei saa,“ suutis Liisa ka nalja teha.

Politsei: kuna oli sooritatud ka lask, saime kõrgema prioriteediga väljakutse

“Täna öösel sai politsei väljakutse Tammsaare teel asuvasse bensiinijaama, kus oli toimunud kaklus,” kinnitas Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava.

Kuna häirekeskusesse laekus info, et sooritatud on ka lask, said politseinikud kõrgema prioriteediga väljakutse. Kella 3.50 ajal sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid eest turvatöötajad, kes osutasid abi 54-aastasele mehele, kes oli väidetavalt sooritanud lasu õhku. Kontrollimisel selgus, et tegu oli taksojuhiga.

Esialgsetel andmetel oli ta (taksojuht – toim) sõidutanud kliendi, 25-aastase naisterahva, Tammsaare tee Statoili. Kui ta oli kliendi kohale toonud, märkas mees, et naisele tulid kallale 30-aastane ja 44-aastane naisterahvas. Kui taksojuht läks kaklust lahutama, ründas teda ühe naisterahva 37-aastane meestuttav, kes teda lõi. Seepeale jooksis taksojuht oma sõiduki juurde ja võttis välja gaasipadrunitega relva ning tegi hoiatuslasu õhku.

Sündmuskohale saabunud politseinikud viisid kõik osapooled politseijaoskonda, kus viidi läbi esmased menetlustoimingud ja võeti ütlused. Kuna kõik inimesed peale taksojuhi olid alkoholijoobes, ei olnud võimalik tüli tekkepõhjust välja selgitada ega ka seda, kes keda esimesena ründas. Seetõttu vabastati kõik osapooled peale ülekuulamist ja ütluste võtmist.

“Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel. Juhtunu kõik asjaolud on selgitamisel,” lisas Marie Aava.