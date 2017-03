Balsameeritud Vladimir Iljitši hakatakse taas üles vuntsima (1)

Leninit on vaja pesta kord kahe aasta jooksul. Samas on suurem osa Venemaa elanikkonnast seisukohal, et 1917. aasta oktoobripöörde korraldanud ja seeläbi võimule tulnud poliitiku surnukeha on vaja maha matta, kuid kiirustada ei tasuks. Kõigest sellest kirjutab Soome juhtiva päevalehe Helsingin Sanomat Moskva korrespondent.



Tavaliselt väga kidakeelne ja ajakirjandust pelgav Venemaa föderaalne turvateenistus (FSO) avaldas veebruari alguses lühikese pressiteate, informeerimaks avalikkust, et kuu lõpus suletakse Moskvas Punasel väljakul asuv V. I. Lenini mausoleum külastajatele umbes kaheks kuuks.

Nimetatud perioodil tehakse mausoleumis nõnda-öelda profülaktilisi töid. Kuna selle aasta sügisel möödub täpselt 100 aastat Lenini võimuletulekust, peab Nõukogude Venemaa rajaja ja Nõukogude Liidu asutaja surnukeha selleks ajaks piisavalt esindusliku väljanägemise omandama.

Vene Föderatsiooni rahvakomissaride nõukogu esimese esimehe ja revolutsiooni juhi Vladimir Iljitš Uljanovi, s.o Lenini maised säilmed lebavad juba 93 aastat klaasist sarkofaagis. Lenini surnukeha säilitamise eest vastutab ülevenemaaline ravim- ja aroomitaimede teadusliku uurimise instituut.

Parimatel aegadel kuulus selle teaduskeskuse nõukogudeaegse eelkäija koosseisu koguni üle 200 teadustöötaja, kelle tähtsaim tööülesanne oli Lenini maiste säilmete eest hoolitsemine. Nüüdsel kapitalismiajastul teevad nn leninliku laboratooriumi töö vaid veidi alla kümne spetsialisti.

Vead balsameerimisel

Helsingin Sanomat kirjutab, et praegu on väljaspool Kremlit üks paremaid asjatundjaid balsameeritud surnukehade hooldamise alal vene päritolu California ülikooli Berkeleys antropoloogiaprofessor Aleksei Jurtšak. Teadlase sõnul on Lenini surnukeha balsameerimise ja selle säilitamisega tegelevad spetsialistid juba algusest saadik kokku puutunud keeruliste probleemidega.

Põhjus olevat selles, et lahkamisel eemaldati Lenini kehast osa vereringesüsteemist. Seetõttu pole võimalik kasutada veresooni konservantide kanalitena ja kõik surnukeha säilimiseks vajalikud kemikaalid tuli sellesse viia injektsiooni teel. Lisaks paigutati surnukeha omal ajal konserveerivasse lahusesse ning pärast tõmmati sellele peale kahekihiline kummist kostüüm. Jurtšaki sõnul on see kostüüm praeguseni Lenini tumehalli ülikonna all.

Säärane balsameerimise meetod nõuab aga, et iga kahe aasta tagant tuleb surnukeha taas kasta säilitamisvedelikuga täidetud vanni. Viimati oligi Lenini mausoleum külastajatele suletud täpselt kaks aastat tagasi, 2015. aasta kevade hakul.

Helsingin Sanomate Moskva korrespondent teab ka, et tänavu kasutatakse Lenini “vannitamiseks” lahust, mis koosneb glütseroolist, formaldehüüdist ehk metanaalist, kaaliumatsetaadist, piiritusest, vesinikperoksiidist, äädik- ehk etaanhappest ja naatriumatsetaadist (E262)…

