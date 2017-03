Muhu kuulsate siilikute lugu

Kui oranži värvi saadi siilikutesse legendi kohaselt madalikule jooksnud laevalt, siis kollast koguti meremiinidest.



Muhu naiste hea käsitööoskus paistis silma juba 19. sajandi lõpus. 1886. aasta veebruaris kurtis ajaleht Saarlane, et käsitöö Saaremaa naisterahvaste hulgas vähikäiku teeb, ja tuntakse muret, et naisterahvastel pole enam midagi mõistlikku teha, kui nad lina kraasimise ja ketramisega tegemist ei tee.

Muhulaste jaoks jätkub meesterahvast autoril aga kiidusõnu: Rahvuslikkude riiete ehitamises või ilustamises võime muhu naisterahvast kunstnikkudeks või kunstjannadeks nimetada, sest see on imekspanemist väärt, mis nende näppudest valmis tikitakse. Muhulased ei ole oma käsitöös endisest mitte järele jäänud, muhulastest järgmiseks võiksime pöidlasi, jaanlasi ja mustjalalasi arvata.

Muhu naised hakkasid silma



Muhu tänapäeval kuulsusrikast lilltikandit ei olnud sel ajal veel olemaski, kuigi erksad värvid hakkasid juba vanaaegse imepeene, aga suuresti valge niidiga tehtud madalpistes tikandi üle domineerima.

Muhu naised olid viimase kümne aasta jooksul uue seelikumoe disaininud ja üldpildis hakkas domineerima kolne punane, sest sõna “oranž” ilmus muhulaste keelepruuki alles pärast Teist maailmasõda.

Algul katsetati võrdlemisi laiade triipudega, aga läbi lõi siilikutriibustik, mis erineb Eestis tavalistest triibuseelikutest sellega, et oranži põhitooniga seelikul on väga kitsad värvilised triibud.

Kuna Muhus oli 100 aastat tagasi neli korda rohkem elanikke kui praegu ja naiste põhitöö oli suvisel ajal põldudel, siis torkas see võõrastele vägagi silma. Esiteks oli see harjumatu, et naine põllul adra taga sammub, ja teiseks, et tal oli erkoranž seelik seljas. Kuidas ja kust see oranž värv välja ilmus, ei ole päriselt teada, aga legendi järgi saadi suuremad värvainekogused ühelt madalikule jooksnud laevalt.

Mis värvainega algselt tegemist oli, pole teada, sest hiljem osteti värvimulda poest ja veelgi hiljem hakkas värvitoon järjest heledamaks minema ja kasutati ka aniliinvärve, millega ka Muhu kindaid, sukki ja tanusid hakati kaunistama. Teada on, et kuna mood nõudis, siis võtsid kanged muhu naised paadi ja läksid ise Rootsi värvi järele, et ajaga kaasas käia.

Kuna Muhu elanikkond hakkas pärast Esimest maailmasõda kiiresti kahanema, siis jäi kirstudesse rohkesti riidevara, mis ka moe muutumise tõttu kasutamist ei leidnud. Rahvariiet peeti küll pidupäevadel au sees ja hoolega varutud riidekraami jätkus jagamiseks mitmetele vanavanakorjajatele nii muuseumide kui ka erakogude jaoks…

Eda Maripuu

Muhu muuseumi teadur

