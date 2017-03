Saarlane, kes haukas Suurest Õunast paraja ampsu

Kolmandat aastat maailmalinna New Yorgi ehk Suure Õuna südames elav Eliis Keidong vaatab huviga eesti filme, käib võimalusel kalal, sööb heeringat ja hapukapsast ning tunneb puudust Saaremaa suvest.



Saaremaal oli Eliis viimati paikne umbes täpselt viis aastat tagasi. “Ema, tädi ja õde lehvitasid mulle Tallinna lennujaamas veebruaris 2012, kui ma, kolm jopet korraga seljas, oma ülekaalulise kohvriga Lufthansa lennule istusin,” räägib Kuressaarest laia ilma rännanud Eliis. Toona hoidis ta kõvasti nuttu tagasi ja seda mitte eesootava, vaid temast mahajääva pärast. Esimest korda elus oli tal tunne, et ta ei teagi, millal tagasi tuleb. Natuke oli isegi tunne, et tea, kas ta päriselt üldse tagasi tuleb. See oli tema jaoks hirmutav mõte.

Sündinud on Eliis hoopis Võrus, aga terve lapsepõlve ja suurema osa täiskasvanueast elas ta Kuressaares. Ta isapoolne – Eliisi isa on Toomas Keidong – maakodu asub Sõrves, emapoolne – ema on Katrin Reinhold – Lõuna-Eestis. Palju suvesid on ta veetnud Läti piiri ääres metsas kolades ja taluloomadega tegeledes. “Lehma oskan lüpsta, kuigi New Yorgis pole seda oskust veel vaja läinud,” muigab ta.

Täpselt õiges kohas



Praegu elab Eliis Manhattanil Hiinalinnas, enne seda peatus ta üle aasta Harlemis. Hiinalinnas on saarlase arvates lahe. Küll natuke räpane ja vali, aga selle kaaluvad üles kõikide metrooliinide lähedus ja taskukohased söögihinnad.

“Mulle meeldib väga Hiina toit ja erinevate maade köökide nautimine, nii et tunnen, et olen Manhattanil täpselt õiges kohas,” kinnitab ta.

New Yorki sattus Eliis sedamoodi, et tema abikaasal Hugol oli unistus elada just siin. Esialgu, kui nad kahekesi USA-sse kolisid, satuti abikaasa töö tõttu Connecticutti. Poole aasta pärast otsustati aga New Yorki kolida. Suures linnas olid ka Eliisil paremad töövõimalused, samuti olid paljud sõbrad seal juba ees ootamas…

