Uisumees nakatus spordipisikust koolis (1)

Kuressaare gümnaasiumi 7. lennu vilistlane Kuido Koppel on endale nime teinud rahvusvaheliste uisutamisvõistluste võitjana nii Eestis kui ka Soomes.

Möödunud nädalavahetusel suutis ta konkurente edestada Soomes uisumaratoni Finland Ice Maraton 100 km pikkusel distantsil. Sama kuu alguses oli ta võidumees Haapsalu uisumaratonil, jaanuari lõpus finišeerus teisena Viljandi järvel toimunud maratonil, kus osales ka president Kersti Kaljulaid. Kui rääkida eestlastest kiiruisutajatest, siis kerkib esimesena keelele olümpiavõitja (1964) Ants Antsoni nimi. Nüüd, kus Antsoni olümpiavõidust on möödas 53 aastat, näitab harrastussportlane Kuido, et Eestis pole uisusport möödanik.

Jääle alles mullu



32 aastat tagasi Kuressaare 2. keskkooli lõpetanud mitmekülgne spordimees, kes on osalenud ka arvukatel suusamaratonidel ja jalgrattarallidel, nakatus spordipisikust koolipoisina jalgpalli tagudes, võrk- ja korvpalli mängides. “Jääl uisutamise juurde jõudsin alles eelmisel aastal. Kruvisin kiiruisuterad rulluisusaabastele alla ja läksin jääle,” räägib Kuido.

Tallinnas ja linna ümbruskonna sadamates lootsina töötav saarlane ütleb, et talvistele sõitudele ja võitudele ladus ta aluse suvel. Kuido arvab, et tänavu on ta jääl saanud uisutada umbes tuhande kilomeetri ringis.

Hobikorras spordiga tegelev Kuido hindab kõrgelt korraldajate panust, öeldes, et ole mees või naine, laps või vanur, sinu eest tehakse kõik: märgistatakse-puhastatakse rada, reastatakse võistlustulemused, antakse sooja jooki-sööki, köetakse saungi soojaks.

Ometi leiab häid tulemusi saavutanud fanaatik, et treeningutingimuste parandamisele saaksid kaasa aidata omavalitsusedki. “Arvan, et igal omavalitsusel jagub vahendeid, et looduslik jääväli 400–600 meetri ulatuses lumest puhastada ja metsaveeres või pargis lumme suusajälg sisse ajada – inimestele tuleb võimalusi pakkuda,” räägib ta. “Vaadake, kui palju on kergliiklusteedel kepikõndijaid, uisutajaid ja jalgrattureid. Kõik see vähendab alkoholitarbimist, suitsetamist ja üldse pahatahtlikku suhtumist kaaskodanikesse meie armsal saarel.”

Kuigi Kuido on visa treeninguga saavutanud häid tulemusi, ei pea ta võistlema minnes alati võitu silmas. “On hea tunne, kui õnnestub mõnest kiirem olla. See on nagu konkurents majanduses või äris, kus tulemusi analüüsides püüad oma ponnistusi paremaks muuta.”

Ka lühirajadistantsidel on saarlane oma võimeid proovile pannud. Veebruaris Adaveres toimunud Eesti meistrivõistlustel sai ta 5000 m distantsil 7. koha. “Lühikesed distantsid mulle ei sobi. Noored on sprindilõikudel kiiremad,” tunnistab pikamaamees.

Spordiga tegelemine ei tugevda üksnes füüsilist vormi. Maastikurattaga sõitmise pisiku süstisid temasse Saaremaa treeningukaaslased Janno Luik ja Toomas Silluste. “Jalgrattal sõites näed fantastilist loodust ja kauneid rannaääri, lummavast vaatepildist võib suu kõrvuni lahti ununeda. Lemmikala on ikkagi uisutamine.”

Kuido mitmekülgsusest annab tunnistust seegi, et talle meeldib lumelauasport ja suvel tegeleb ta lohesurfiga. Saaremaa rannikualasid peab ta lohesurfiks sobivaiks.

Kodusaarel meeldibki tal kõige rohkem võistelda. Tõsi seegi, et saarlased ootasid Kuidot Karujärve maratonile. See võistlus jäi aga vahele.

Tihe graafik



“Veebruar on tiheda võistlusgraafikuga. Samaks päevaks oli välja kuulutatud Kalevipoja uisumaraton. Olin juba Peipsi poole teel, kui sain teate, et võistlus jääb ilmastikuolude tõttu ära.

Karujärvele poleks ajaliselt ka enam jõudnud. Varnast oli aga võtta Tallinna suusamaraton Kõrvemaa metsades,” räägib Kuido. “Järgmisel aastal plaanin Saaremaal sõita, kui ilmataat järve jääga katab.” Suurimaks kordaminekuks peab Kuido mulluse Pärnu rulluisumaratoni (Eesti rullituuri sari ) 11. kohta.

Pereliikmed pereisale vaba aja sisustamisel takistusi ei tee. Märtsis on Kuidol puhkus. “Hea tuttav kutsus Vahemere äärde külla, meil on plaanis paarinädalane rulluisu- ja jalgrattatreening.”