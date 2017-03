Ei ole midagi uut siin päikese all

“Juba nõukogudeaegne haridusminister Elsa Gretškina soovitas hakata lasteaias vene keelt õpetama,” kirjutab kuressaarlane Maria Peep vastukajaks 2. märtsi Saarte Hääles ilmunud arvamusküsitlusele “Võõrkeel selgeks juba lasteaias?”.



Minister külastas Saaremaad ja Aste kooli, käis koguni meie kooli vene keele kabinetis, luges kabineti seinalt venekeelset seinalehte ja rääkis vene keele õpetajaga. Vestluse teema oli, kuidas tõsta eesti õpilaste vene keele taset, mida seltsimees Gretškina pidas ebapiisavaks. Põhikooli üks lõpueksamitest oli ikka vene keel. Vene keel oli kogu aeg tulipunktis!

Üks võimalus ministri arvates oli teha segalasteaiad. Et lapsed oleksid samas grupis ja õpiksid üksteise keelt – st õpiksid vene keelt. Mina ei ole töötanud eesti-vene rühmas ega tea, kuidas see toimis. Aga räägiti, et mitte eriti hästi. Temperamentsed vene lapsed olnud kiired ja vilkad nagu tulesädemed, eestlased olnud palju aeglasemad ja rahulikumad. Kumbki grupp olevat eelistanud rääkida omavahel ja oma keelt.

Tunniandja pidi olema spetsialist



Teine võimalus oli hakata lasteaias kuueaastastele vene keelt õpetama. Tundi pidi andma tingimata spetsialist – kooli kõrgharidusega vene keele õpetaja. Mina nõustusin lasteaialapsi õpetama – mul oli peale selle ka algklasside õpetaja kutse. Ei mäletagi enam, mitu korda nädalas tunnid olid, tunni pikkus oli igatahes 30 minutit. Tundi kui niisugust ei olnudki. Lihtsalt õpetati hääldamiseks salmikesi, lauldi lastelaulukesi, mängiti ringmänge, oli mitmesuguseid rollimänge, nagu hommikune lasteaeda tulek ja õhtune äraminek, poeskäimine – kolm või neli lühikest lauset, sõnade õppimine piltide järgi (puuviljad, aedviljad, lauanõud, tegevused). Enamik lastest hääldas hästi ning rütmisalmikesed ja laulukesed jäid neile ka meelde. Eks see oli nagu kooliski – mõni sai selgeks, mõni mitte eriti.

Mingit teadmiste kontrolli ega arvestust ei pidanud olema. Oli plaanis, et tehakse paar telesaadet vene keele õpetamisest. Saate tegemise aegki oli juba kokku lepitud, aga kevadel siiski ei tehtud mingit saadet ja järgmisel aastal ei olnud lasteaias vene keele tunde ka.

Ma ei mäletagi enam, kas sm Gretškina loobus sellest ideest või saime hoopiski uue haridusministri.

Kas lapsed hakkavad kahe keele sõnu omavahel segama – ei oska öelda, sest sellist uuringut ei tehtud. Aga oma isiklik kogemus on mul küll olemas. Alates viiendast eluaastast tuli mul viis korda keelt vahetada. Kahe keele sõnad mul segi ei läinud, sest ma mõtlen ikka ainult selles keeles, mis keeles räägin.

Viis korda keelevahetust



1. Minu ema läks tööle rootsi lastekodusse, mind pandi viieaastaste rühma. Lapsed olid kõik rootslased, mina ei osanud sõnagi rootsi keelt ja mingit keeleõpetamist ka ei toimunud. Kõige enne sain selgeks söögipalved. Siis õpetas pastor muusikatundides lastelaule. Iga päev oli laulutund. Aru ma ei saanud, mulle ei tõlgitud, laulsin teiste järgi. Pastor parandas hääldust, kui valesti ütlesin. Ikka tekkis vajadus midagi ütelda või aru saada, mida teised ütlesid. Varsti rääkisin rootsi keelt vabalt.

2. Siis sattusin Venemaal vene kooli esimesse klassi. Mingit ekstra õppimist ei toimunud, ma ei osanud sõnagi vene keelt. Iga päev jäi paar lauset meelde, ema ütles kodus, mis see tähendab. Aabitsast ja matemaatikaõpikust tõlgiti ka. Mäletan, et nääripühade paiku rääkisin vabalt.

3. Seejärel kolisime Eesti külasse Võru murde alale. Üks vanem naine kutsus meid enda juurde, sest ei tahtnud üksinda elada – kartis kotimehi. Tema rääkis minuga ühtelugu ja suve jooksul sain Võru murde selgeks.

4. Sügisel pandi mind eesti kooli kolmandasse klassi ja olin jälle lõhkise küna ees – Võru murre erineb eesti kirjakeelest nagu prantsuse keel inglise keelest. Õpetaja oli nördinud – mis sellisega koolis peale hakata? Ei oska rääkidagi, kirjutamist ta ei maininudki. Esimesse klassi tuleks panna! Mul oli ainult üks võimalus – upu ära või uju välja! Mina tõusin pinnale – lõpetasin kevadel klassi kiituskirjaga.