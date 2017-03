Haavad paranevad, armid jäävad (2)

“Mis iganes faktid ja arvutused ei muuda seda, et kui oled “metsa poole” inimene ning kui enam järsku seda tuttavat metsa pole, mille kõrval ja sees sa kasvanud oled, siis on ikka täitsa metsas küll,” kirjutab loodusfotograaf ja arborist, Puuspetsialist OÜ tegevjuht Tõnu Ling.



Eesti on arenenud tööstusriike ühendava majandus- ja koostööorganisatsiooni OECD riikide seas metsade raiebilansi osas Belgia järel teisel kohal.

Eks nad raiuvad peale metsa aga muudki. Mina tunnen küll, et minu küljest läheb iga langiga üks tükk. Natuke liiga kiiresti toimuvad need asjad, mehed metsamehed! Andke aega hingata ja toibuda nii metsal kui ka inimesel.

Praegu lihtsalt raiutakse justkui fast-forward ehk eesti keeli kiirendusega. See muutus on nii kiire, et ei jõua kohaneda. Raske on vaadata filmi, mis jookseb fast-forward edasi. Kes tahaks sellist filmi vaadata? See on see emotsionaalne külg.

Praeguseks on Saaremaa metsad suures osas nagu haavatud jahiloomad, auke täis lastud, haavu täis kraabitud ja pulstunud. Loodusfotograafina näen seda. Kuna mets on superORGANISM, siis selle jaoks, kel on oma lemmikkohad, kus seenel-marjul-pildistamas käia, kaasneb iga sellise koha kaotusega lein. Nagu elusolendi kaotus.

Tõsiselt! Minu naisuke leinas pärast raiet nädal aega läbi pisarate “oma” metsa, kus talle meeldis jalutada, seeni korjata, puude kohinat kuulata. Jah, see ei olnud tema oma mets, oli kellegi teise, kellel oli raha vaja. Ja sellest saab aru ka, et raha on vaja. Aga puudutas ikka.

Ei puuduta nii lihtsalt ükski asi tundeinimest nii, nagu puu või metsa raiumine, millega oled sõbraks saanud. Eks aeg paranda haavad, aga armid jäävad. Muinasjutumaailm kaob selleks korraks siiski.

Kui nüüd ehk mõni kaunis metsatukk veel alles jääks, oleksin väga tänulik. Ja ma arvan, et sina oleksid ka.

Postitus Facebookis