JUHTKIRI: Kogukonna kool

Ükski asi ei sünni põhjuseta. Kui on nõudlust, küll siis on ka pakkumisi. Nii võib arvata paljude asjade puhul, samamoodi MTÜ Saarepiiga Koolitus kavatsuse kohta avada sügisest Kuressaares erakool.

Kui Kuresaare põhikool 2011. aastal suleti, toodi põhjuseks õpilaste vähesus. Vaid kuus aastat hiljem on asjalood aga sootuks vastupidised – õpilasi on palju ja linnakoolid lausa pungil täis.

Mis saab Kuressaare praegusest koolivõrgust, pole seni paraku selge. Arvata on, et riigigümnaasium Saaremaale tuleb, ent mida see muudatus meie haridusmaastikul täpsemalt kaasa toob, pole veel teada.

Seega on ehk aeg küps uue erakooli loomiseks. Jätkub mudilasi eralasteaeda(desse), küllap leiab neid ka erakooli.

Kindlasti on vanemaid, kes eelistavad väikest erakooli, kuna peavad seal pakutavat haridust munitsipaalkooli omast miskipärast paremaks. Et õpilasele lähenemine on individuaalsem ning tema annete-võimete ja oskustega osatakse paremini arvestada. Või et väikeses kogukonnakoolis tunneb laps end mugavamalt kui suures.

Kuidas kuulsa mehe järgi nime saav Luce erakool sügisel käima läheb – eks see paista pisut rohkem kui poole aasta pärast.