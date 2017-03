Kuressaare saab Luce erakooli (2)

Sügisel avab MTÜ Saarepiiga Koolitus Kuressaare esimese erakooli, mis kannab Luce kooli nime.



Esimesel aastal avatakse koolis üks klass. Edasi on kavas kasvada aasta-aastalt esialgu 3. klassini. Klassidesse on plaanitud 10–16 õpilast ja kool töötab kuni kahe paralleelklassiga.

MTÜ Saarepiiga Koolitus esindaja Tiia Leppik ütles, et kuigi huvilisi juba on, ei saa täna kindlat õpilaste arvu veel nimetada, kuna vastuvõtt kooli pole veel alanud. “Arvestades, et koolil tegevusluba veel ei ole, on ka personali osas veel vara nimesid nimetada,” lausus Leppik. “Seda enam, et mõned neist on praegu seotud teiste töökohtadega.” Siiski peaks kooli juhi ja õpetaja osas selgus saabuma lähiajal.

Leppiku sõnul on erakooli idee küpsenud juba mitu aastat, selgemat kuju hakkas see võtma aastapäevad tagasi. Tema sõnul on projekti eesotsas väike mõnus meeskond, kellest enamikul ka endal lapsed. “Oleme koos pikalt ja põhjalikult arutanud ning leidnud, et väikesele kogukonnakoolile on linnas kohta ja vajadust küll,” tõdes Tiia Leppik.

Õppemaksu suurust Leppik veel öelda ei osanud. Täpsem eelarve on tema sõnul koostamisel ja õppemaksu osas soovitakse arvamust küsida ka tulevaste õpilaste vanematelt.

Luce koolis on õppe- ja kasvatustegevus korraldatud üldõpetusliku tööviisi põhimõtteid järgides ja toetudes Johannes Käisi pedagoogikale, mille põhiprintsiip on õpetuse ühtlustuse ehk keskustuse põhimõte. Olulisel kohal on õpilase individuaalne iseseisev töö, mida toetavad rühmatöö ja ühisarutlused. Oluline on nii lapsepärasus kui ka elulähedus.

Leppiku sõnul tahetakse uues koolis vääriliselt arendada ja rõhku panna just nendele kolmele valdkonnale – loodusele, haridusele ja kultuurile, mida pidas oluliseks ka Luce, kelle järgi kool nime on saanud. “Soovime läbi nende aidata väikesel inimesel õppida ja avastada oma andeid,” ütles Leppik.

Luce koolis ei piirdu õpi- ja kasvukeskkond üksnes klassiruumiga, vaid laieneb sealt välja, linnakeskkonda ja loodusesse.

Nimi kuulsa mehe järgi



Uus kool on nime saanud aadlimehe ja estofiili Johann Wilhelm Ludwig von Luce järgi. 18.–19. sajandil Püha kirikus pastor olnud ning hiljem Pilguse ja Lahetaguse mõisat pidanud Luce oli esimene, kes juhtis tähelepanu Saaremaa floora omapärale.

Ta uuris ravimtaimi ja andis taimedele kõnekeelseid nimetusi, tema botaanilised uurimused õpetasid maarohtusid kasutama. Luce avaldas näiteks ka sellise raamatu nagu “Sarema Jutto Ramat”.

1817. aastal algatas ta Kuressaare Eesti Elementaarkooli tegevuse. Kultuuriedendajana asutas Luce 1817. aastal ka Kuressaares esimese eesti keele uurimise ühingu “Ehstnische Litterarische Gesellschaft” (Kuressaare Eesti Selts), mida on peetud 1838. aastal asutatud Õpetatud Eesti Seltsi üheks eeskujuks.