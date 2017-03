Mati Kaal koordineerib jääkaru kodu ehitust

Kauaaegne Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal koordineerib praegu nõunikuna loomaaias jääkaru kodu ehitust.

“Mati Kaal on poole kohaga tööl ja tema põhiline tööülesanne on koordineerida jääkaru uue kodu ehitust,” ütles Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran BNS-ile. “Jääkaru kodu on kujundatud tema ideede järgi ning seetõttu on oluline, et ta saaks selle teema terviklikult lõpetatud. See puudutab ainult ehituslikku poolt,” lisas Maran.

Mati Kaal töötas Tallinna loomaaia direktorina 16. oktoobrist 1975 ja lahkus ametist 1. juulist 2015.