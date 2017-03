Matthias Tass – Saaremaa juurtega Eesti korvpallilootus

Eesti üks lootustandvamaid noori korvpallureid Matthias Tass on isa ja ema poolt saarlane, ise peab ta end samuti saarlaseks ja nii on ta ka alati valmis siinset korvpalli aitama.

“Noh, eks mul on terve suguvõsa saarlased ja ise olen n-ö pooleldi saarlane, sest olen sündinud Tallinnas,” lausus Matthias Tass. “Kuid ise pean ennast rohkem saarlaseks kui pealinna poisiks. Kuressaare jääb mulle alati üheks kodukohaks.”

Matthias Tass tunnistas, et seob end sisimas juba kindlasti Saaremaaga. “Kuna mina ütleks, et me elame juurte järgi, ja minu juured on Saaremaal, siis seega ma ei kõhkle ütlemast, et ma olen saarlane. Aga kui oleks võimalus aidata Saaremaal olevaid korvpallureid, siis oleksin mina alati käpp,” kinnitas ta.

Lisaks sellele, et 23. märtsil 18-aastaseks saav 208 sentimeetri pikkune Matthias Tass on Eesti U18-koondise üks liidritest, on ta jõudnud mängida juba ka välismaal. Matthias Tassi vastu tundsid paari aasta eest huvi ka Itaalia ja Hispaania meistrisarja klubid, kuid valik langes Prantsusmaa ja Euroliiga klubi Limoges CSP kasuks. Sügisel liitus ta juba Eesti meisterklubi Kalev/Cramoga.

Matthias Tassist sai korvpallur Tallinnas, treeningutega alustas ta kolmanda klassi alguses ja on seega alaga tegelenud veidi üle kaheksa aasta. Tema esimeseks klubiks sai Pirita palliklubi, kus ainus treener oli kehalise kasvatuse õpetaja Meelis Songe. Kaks aastat hiljem liitus see palliklubi Audentese spordiklubiga, kus tol hetkel oli treeneriks tema praegune peatreener BC Kalev/Cramos Alar Varrak.

“Võin tänada venda ja treener Meelis Songet, kes läbi Tallinna reaalkooli kehalise kasvatuse tunni vedasid mind siukse huvitava ala juurde,” rääkis noormees. “Kalevis on ka öeldud, et osa mehi on oma elu jooksul mänginud kauem kossu, kui mina olen elanud.”

Tiheda treening- ja mängugraafiku tõttu ei ole Matthias Tassil võimalik Saaremaad eriti tihti külastada, kuid 3–5 korda aastas on tal see ikka õnnestunud. “Tavaliselt käin vanavanematel Kuressaares ja Astes külas ning ka jõulude ajal käin traditsiooniliselt alati Saaremaal,” tunnistas ta.

“Kuressaares elab mul ka teisi sugulasi ning ka neid on tore külastada. Võib öelda, et käin sugulastele näitamas, kui palju ma jälle juurde olen kasvanud ja millega ma tegelenud olen.”

Kõigil spordisõpradel oli võimalus Matthias Tassi oma silmaga näha kolmapäeval Kuressaare spordihoones, kus BC Kalev/Cramo mängis võidukalt oma Balti liiga veerandfinaalkohtumise Riia Baronsi vastu.

“Kuressaare spordihoonet olen ühe korra eelnevalt külastanud, aga see ei olnud seotud korvpallisaaliga,” lausus Matthias Tass. “Siis toimusid spordihoones kergejõustikuvõistlused ja ma ise ei olnud ka siis enda jaoks veel seda õiget spordiala leidnud. Seega tundsin ennast Kuressaares väga koduselt, kuna siin on nii palju käidud, isegi kui ei ole näiteks enne korvpallisaalis mänginud.”

Saaremaa spordikooli, SK Vesse ja Saarte mängudele sõitva korvpallikoondise peatreener Enn Laanemäe ütles, et Matthias Tass on tubli ja andekas poiss. “Loodan, et ta jõuab kaugele, aga oma plaanid ja eesmärgid peab ta ise ellu viima,” lausus treener. “Väga hea, kui ta on valmis Saaremaa korvpalli aitama, ja tema kaasamine oleks ahvatlev. Tema kaasalöömine meie tegemistes on alati teretulnud. Saarte mängude meeskond on meil juba koos, kuid kellegi äralangemisel mõtleksin kindlasti temale. Küll aga saab temaga arvestada järgmistel kordadel, kui klubi- ja koondisekarjäär võimaldab tal meiega ühineda.”