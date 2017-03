Merejää ja kabaree panid jaapanlaste silmad särama

Saaremaa ühisgümnaasium võõrustas külalisi Jaapani koolist, keda vaimustasid nii esimest korda nähtud merejää, siinne toit kui ka SÜGi kabaree-etendus.



Eile tutvusid külalised – neli 16–17-aastast õpilast, õpetaja ja pedagoogikateadlane – koolimajaga ja osalesid tundides.

Päeva alustuseks kohtuti 11. klassidega. Nii sellel kohtumisel kui ka järgnenud 7.a ja 7.b klassi rühmatunnis tegid neli õpilast Mizuki, Ayano, Mari ja Sarasa esmalt väikese slaidiesitluse oma kodumaa kohta, rääkisid Kyoto linnast ja Tokiost, Jaapani loodusest, kultuurist, kommetest ja toidust, samuti oma pisikesest kodusaarest Amast ja koolist.

Küsimustest puudu ei olnud



Seejärel vastasid külalised seitsmendike küsimustele, millest puudu juba ei tulnud. Nii jaapani religiooni, söömistavade, spordi kui ka koolivaheaegade kohta, samuti maavärinate kogemise kohta. Küsimusele, kas külalised teavad mõnda kuulsat eestlast, kõlas vastus, et teavad – sumomaadleja Barutot, kes on Jaapanis kuulus mees.

Mida teadsid jaapanlased aga Eestist enne siia tulekut? Olid kuulnud, et on Eestis on ilusad tüdrukud. “Ja ongi!” kinnitasid nad.

“Mis mulje eestlastest seni on jäänud?” – “Eestlased on väga, väga, väga lahked inimesed!”

“Hääldage eesti sõna “jää-äär”,” palus üks SÜG-i õpilastest Martin Vesberg. Külalised proovisid ja Martini hinnangul võis tulemusega rahule jääda.

“Ettekanne läks hästi, aga ma olin väga närvis,” tunnistas jaapani neiu Mizuki Irie pärast klassist väljumist. “Kuna tavaliselt me ju inglise keelt ei räägi, on see meie jaoks raske.”Mizuki sõnul on tal Eestist ja Saaremaast ainult head muljed. Suurim üllatus oli tema jaoks Suures väinas nähtud merejää. Väga hea mulje jättis neiule SÜG-i kabaree-etendus. “See oli nagu professionaalide tehtud,” leidis ta.

Jaapanlasele meeldib kama



“Siinne toit on nii maitsev,” kiitis Mizuki veel. “Võiksin juustu süüa iga toidu juurde!” “Minu lemmik on magus kama,” teatas seepeale õpetaja Maiko Okuda.

Pärast seitsmendike tunnis osalemist läksid külalised lõunatama. Koolisöökla menüü tekitas jaapanlastes elevust: lisaks Aafrika tomatisupile ja puuviljasalatile vahukoorega kuulus kooli päevamenüüsse külaliste auks ka Jaapani köögi roog Satay nuudlid kanaga.

Kui hommikul demonstreerisid jaapani õpilased üht oma tantsu SÜG-i 11. klasside kabareetrupile, pannes neid kaasa tantsima, siis pärastlõunal said nad ise osa õpetaja Kersti Truverki juhendatava rahvatantsuringi tööst.

Eilse päeva programmi kuulus ka kohtumine linnapea Madis Kallasega ja pidulik õhtusöök Saaremaa Veskis.

Külalised Jaapanist jõudsid Kuressaarde laupäeva õhtul ja neile näidati üheteistkümnendike kabaree-etendust. Pühapäeval korraldasid saarlased jaapanlastele ringreisi mööda Saaremaad.

Jaapanlased saabusid Saaremaale Jaapani koordineeritava rahvusvahelise projekti Innovaatiliste Koolide Võrk raames, milles osaleb ka Saaremaa ühisgümnaasium.

“See projekt algas Jaapanis üsna ammu, pärast 2011. aasta tsunamit ja piirkonnas, mis selles kõige rohkem kannatada sai – et laste mõtteid mujale juhtida,” rääkis projekti Saaremaa-poolne juht Indrek Peil. Tema sõnul on rahvusvaheliseks kasvanud projektil kaks tasandit – õpilaste tegevuse ja teaduslike uuringute tasand.

“Üks projekti ülesandeid on kujutleda oma kodukanti aastal 2030 ja leida lahendamist vajavad probleemid, et elu saaks parem,” rääkis Peil.

SÜG-i õpilaste uurimisteema koostöös Visit Saaremaaga on turismi mõju Saaremaa majandusele ning oma uurimuse tulemusi tutvustavad saarlased augusti algul Tokios toimuval konverentsil. Sinna sõidab SÜG-ist kaheksaliikmeline esindus – kuus õpilast 11.a klassist, Indrek Peil ja inglise keele õpetaja Liis Ojasaar.