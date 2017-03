Nurmik jätkab Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhina (1)

Keskerakonna Saaremaa piirkonna läinud reedel toimunud konverentsil valiti partei kohalikuks juhiks tagasi ainsana kandideerinud Janne Nurmik.



Aasta alguses ka Saarlase valimisliidu käimalükkamisel kaasalöönud Nurmik kinnitas ühtlasi, et kandideerib siiski Keskerakonna nimekirjas. Oma meelemuutust Saarte Häälele kommenteerides ütles ta, et tal oli partei peakontorile mitu tingimust, mille täitmisel ta on valmis jätkama piirkonna juhina ja keskerakondlased Saarlase valimisliitu ei lähe. Reedese seisuga olid need tingimused täidetud.

Piirkonna uude juhatusse valiti veel Maarika Aasa, Rainer Helde, Ülle Lätt, Maikel Lätt, Katrin Pihlas, Astrid Sepp ja Olev Väin. Eelmisse koosseisu kuulunud Tõnis Kipper ja Mart Mäeker loobusid kandideerimisest.

Kipper põhjendas eemale jäämist sooviga parteitööst puha­ta, Mäeker aga sellega, et kuna ta on otsustanud valimistel kindlalt osaleda Saarlase valimisliidus, siis ei pea ta kahel toolil istumist õigeks.

Keskerakonnal on praegu Saare maakonnas 270 liiget.