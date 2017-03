Suguvõsauurija ajab kahe sõrulase jälgi (1)

Vikerraadio ajaloosaates esinenud suguvõsauurija palub inimestelt tagasisidet kahe sõjakeerises kaduma läinud sõrulasest õe ja venna võimaliku saatuse kohta.

Laupäeval Vikerraadio eetris olnud ajaloosaates “Eesti lugu” üles astunud genealoog Fred Puss palus kuulajatelt infot Sõrves 1940. aastal ilmale tulnud Jakob Ditmanni ja 1941. aastal sündinud Maire Ditmanni saatuse kohta. Jakobi ja Maire elusaatuse vastu tunneb huvi nende 1946. aastal Saksamaal sündinud, kuid praegu Inglismaal elav õde. Seni ei ole kogenud suguvõsauurijal õnnestunud õe-venna saatuse kohta vähimatki teavet hankida.

Suguvõsauurija rääkis raadiosaates, mis on rahvusringhäälingu kodulehel järelkuulatav, et Jakobi ja Maire ema oli Torgu vallast Iide külast pärit Maria Mihkelson, kes sai abielludes Ditmanni perekonnanime. Ema põgenes 1944. aastal Saksamaale, kuid laste elukäik on täielikult selgusetu. Kas lapsed jäid mõne sugulase hoolde Saaremaal või said nad kuidagi hukka? “Ka Ditmannite poolt sugulastega olen ühendust võtnud, nemad ei tea,” kinnitas Fred Puss. “Kui on keegi, kes mäletab, mis nendest kahest lapsest sai, siis võiks kindlasti “Eesti loole” teada anda.”

Fred Puss märkis, et sõjakeerises kaduma jäänud sõrulaste leidmine on sageli üsna keeruline, sest Sõrve elanikkond evakueeriti ja väga paljudel neist ei lubatud hiljem kodukohta naasta. Lisaks hävisid sõjaajal kohapeal paljud dokumendid. “See on üks väga raske piirkond, kust on väga palju inimesi pärit,” rääkis genealoog. “Kui keegi suguvõsa uurimuse tellib, siis tundub, et Sõrvest on pärit iga kümnes eestlane.”