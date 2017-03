Tiia Leppik lahkub augustis ametist (2)

Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik andis teada, et soovib augustist ametist lahkuda ning asuda juhtima MTÜ Saarepiiga koolitus loodavat ja esialgu üheklassilist erakooli.

“Linnapea ja Saaremaa omavalitsuste liidu juhina tervitan kõiki algatusi, mis Saaremaa haridusmaastikku rikastavad,” sõnas pressiesindaja teatel Kuressaare linnapea Madis Kallas. “Siiski ei ole Tiia Leppiku senise ja tulevase ameti ühildamine mõeldav ning seetõttu mõistan tema tehtud valikut.”

Kallase sõnul andis Leppik mõista, et kui linnavalitsuse liikme töö ja erakooliga seotud kavatsused tekitavad vastuolusid, oleks ta valmis ka varem ametist lahkuma.

Kallas sõnas, et arvestades, et ühe esimese klassiga alustava väikekooli tegevusloa taotlemise ja käivitamise protsess pole väga intensiivne ja MTÜ-s Saarepiiga koolitus tegeleb sellega väike töögrupp, on Tiia Leppikul võimalik abilinnapeana jätkata kooliaasta alguseni.

“Lisaks on haridusvaldkonnas töös mitmed strateegilised teemad ja meeskond toimib, mistõttu tema töötamine abilinnapeana veel kuue kuu vältel on linna seisukohast väga oluline,” tõdes Madis Kallas.

Abilinnapea Tiia Leppik kinnitas, et soovib uue õppeaasta algusest pühenduda väikekooli juhtimisele ja arendamisele.

IRL-i Kuressaare osakond teatas, et 1. septembrist vabanevale linnavalitsuse liikme kohale ühinemise ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eel uut inimest ei kinnitata ning septembris ja oktoobris võtab haridusvaldkonna otsuseid vastu linnapea.