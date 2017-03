JUHTKIRI: Enesehinnangule Botoxit

Paari päeva eest ilmus sotsiaalvõrgustikku lugu sellest, kuidas üks Ameerika raamatupood keeras naiskirjanikele tähelepanu pööramiseks poeriiulites kõik meeste kirjutatud raamatud tagurpidi, nii et ostjad nägid vaid naiste loodud teoste selgi.

Usutavasti ei ole meil naisettevõtluse paremini pildile toomiseks sama radikaalseid manifestatsioone vaja ette võtta, kuigi äritegevus on Eestis jätkuvalt “suurte poiste” mängumaa. Küllap on siin osaline selgitus ka palgalõhe temaatikale, sest meeste ja naiste sissetulekute erinevuste põhjendusena nähakse üha selgemalt tööhõive struktuurset erinevust.

Naisettevõtlus aitab erinevusi kindlasti vähendada ja naiste ettevõtlusele turgutamine ei jookse kindlasti kellelgi külgi mööda maha. Kuressaare Castello restoranis algavad klubiõhtud ongi lisaks tegijatele mõeldud neile, kes alles plaanivad ettevõtjaks hakata, kuid pole veel julgenud seda otsust vastu võtta. Kuus klubiõhtut pole küll just ülearu palju, aga kui süst on piisavalt mõjus ja õigesse kohta tehtud, siis võib loota, et julgeid pealehakkajaid saab olema rohkem kui üks.