Kingissepp juba näituselt ei puudu

Saare maavalitsuse fuajees avati eile näitus “Graafikat Saaremaa muuseumi kunstikogust”.



Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi ütles, et muuseumi kunstikogus on umbes 600 taiest, millest 230 on graafikatööd. Maavalitsuses on neist üleval 19.

Oma töödega on esindatud kunstnikud Esko Lepp, Külliki Järvila, Caesar Kaljo, Avo Keerend, Ernö Koch, Veera Lauk, Hugo Mitt, Faina Männik, Maks Rooma, Henn Sarap, Liina Siib, Ilmar Torn ja Eugen Transtok. Nimetatute seas on nii saarlasi, suvesaarlasi kui ka teisi Saaremaa vaateid kujutanud kunstnikke.

Vanimad tööd pärinevad 1930. ja uuemad 1990. aastatest. “Püüdsime teha mitmekesise ülevaate,” märkis Kivi. Lisaks erinevatele autoritele ja ajastutele tutvustavad näitusel olevad tööd ka erinevaid tehnikaid.

Kivi tõdes, et Saaremaa muuseum niisuguseid näituseid just väga tihti ei tee, kuid maavalitsusega on kujunenud hea koostöö. Nimelt on see juba kolmas näitus, mis sündinud maavalitsuse ja muuseumi koostöös. Mullu kaunistasid maavalitsust portreed ning 2014. aasta lõpus Saaremaa- ja mereteemalised maalid. Pole võimatu, et tänavu sügisel tuleb ka neljas näitus.

Muuseumi kunstikogusse on töid pärandatud, kingitud ja kunsti on ka ostetud. Saaremaa muuseumi vanemteadur Maret Soorsk tõi välja, et 1990. aastate algul ostis muuseum kunstitöid, millel on kujutatud Saaremaad. Sellest ajast on muuseumi kogudes ka Veera Laugu 1994. aasta siiditrükk “Kuressaare”.

Ohtralt leidub muuseumi kogudes pilte revolutsionäär Viktor Kingissepast. Selgi näitusel on ta esindatud – Avo Keerend “Viktor Kingissepp konspiratiivkorteris”, 1988. Maa­sekretär Jaan Leivategija märkis, et kuna muuseumi inimestele meeldib Kingisseppa maavalitsusse kummitama tuua, ei saa nemadki võlgu jääda – muuseumile kingiti 1984. aastast pärinev Viktor Kingissepa portree, mille autor on Hugo Mitt.

Graafika on maavalitsuse fuajees üleval suve lõpuni.