Klubiõhtud süstivad saare naistesse ettevõtlusvaimu (2)

Homme stardib Kuressaares ettevõtlike saare naiste klubiõhtute programm, kuhu on oodatud nii juba tegutsevad naisettevõtjad kui ka need naised, kel oma ettevõtet veel pole, aga pealehakkamist küll.



Saaremaa arenduskeskuse ettevõtluse konsultandi Tiia Naageli sõnul sai klubiõhtute idee alguse sellest, et nad korraldasid eelmisel aastal ettevõtlusnädalal ühe klubiõhtu ettevõtlikele naistele.

Programm sai toetust



Esinejaks oli seal Eesti üks rikkamaid self-made ehk ennast ise üles töötanud naisi, ettevõtja Reet Roos. Naagel ütles, et kuna üritus osutus ülimenukaks, otsustasid nad EAS-ile projektitaotluse kirjutada ja küsida raha juba pikema programmi jaoks.

“See meil ka õnnestus ja nüüdseks on olemas äge klubiõhtute programm ettevõtlikele saare naistele,” kõneles Naagel.

Klubiõhtute eesmärk on koondada ettevõtlikke naisi, luua võimalusi enesearenguks, koostööks ning ideede ja arvamuste vahetamiseks. Samuti soovitakse tõsta ettevõtlusteadlikkust ja arendada naisettevõtjate teadmisi.

“Ettevõtlik naine ei tähenda, et peab omama ettevõtet või kuuluma mõnda organisatsiooni,” kinnitas Tiia Naagel. Klubisse on oodatud lisaks juba tegutsevatele ettevõtjatele ka naised, kes alles plaanivad ettevõtjaks hakata, kuid pole veel julgenud seda otsust vastu võtta. “Ühesõnaga, oodatud on kõik naised, kes soovivad saada kogemusi ja õppida oma ala professionaalidelt, on aktiivsed ja positiivse ellusuhtumisega, oskavad hinnata head seltskonda ja panustada enesearengusse.”

Ühtekokku on planeeritud kuus klubiõhtut, neist kolm kevad- ja kolm sügisperioodil ning toimuvad need restorani Castello teise korruse saalis.

Esimesel klubiõhtul kohtub klubilistega Eva-Maria Õunapuu JOIK OÜ-st, kelle hobist on kasvanud välja edukas ettevõte. Teine klubiõhtu toimub aprilli algul, kus seisundite juhtimist aitab selgitada Külli Loomann Eesti NLP instituudist, kus proovitakse koolituste kaudu leida uusi lahendusi isiklikuks ja tööalaseks arenguks. Mai alguses räägib aga Kristi Saare, Naisinvestorite Klubi asutaja sellest, kuidas panna oma raha enda jaoks tööle. Sügishooajal räägitakse veel emotsionaalse intelligentsuse arendamisest, kohtutakse ettevõtjatega ning õpitakse, kuidas ennetada ja lahendada konflikte.

Tung klubisse oli suur



Plaanis on ka kahepäevane kohtumine Pärnumaa naisettevõtjatega, kuid selles lepitakse klubiliikmetega kokku esimesel kohtumisel.

Registreerumine klubiõhtutele oli Tiia Naageli kinnitusel jälle väga aktiivne ja kohad täitusid viie napi tunniga. “Uhkusega tuleb nentida, et saare naised on ettevõtlikud,” kinnitas Naagel.

Ettevõtlike saare naiste klubiõhtuid rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaal­arengu Fondi kaudu ning nende läbiviija on Saaremaa arenduskeskus.