Kuressaare plokkflöödi mängija vabariiklikult konkursil võidukas

Kuressaare muusikakooli õpilane Roosmarii Sarapuu (pildil) saavutas vabariiklikul konkursil “Parim noor instrumentalist 2017” plokkflöötide IV vanuserühmas I koha.

Kuressaare muusikakooli plokkflöödi- ja vanamuusikaõpetaja Tiiu Maripuu ütles Saarte Häälele, et Roosmarii on väga andekas inimene. “Erakordne anne, mis inimesele kaasa on antud ja millest ta vist ise päris lõpuni aru ei saa,” iseloomustas õpetaja. Ta lisas, et Roosmariile meeldib väga mängida ja ta teeb seda mõttega. “Teda on huvitav jälgida, sest ta teeb iga kord midagi natuke teistmoodi,” lisas Maripuu.

Plokkflööti õpib Roosmarii Sarapuu muusikakoolis alles viiendat aastat, kuid õpetaja sõnul lubaksid oskused tal lõpueksami juba praegu sooritada. Kuna neiu õpib aga üldhariduskoolis üheksandas klassis, loodab õpetaja, et nad saavad koos musitseerida veel vähemalt kolm aastat. “Nüüd on ju see aeg, kus ei õpita enam noote ja saab koos muusikat teha,” märkis ta.

4. märtsil Keilas toimunud konkursist võttis Kuressaare muusikakooli õpilastest osa ka III vanusegrupis (13–14-aastased) mängiv Tõnis Grepp, kes pälvis tänukirja. Tiiu Maripuu sõnul on III ja IV vanuseklass juba sellised, kus mängija tähelepanu hajuda ei tohi, kuna žürii hindab väga rangelt.

Vabariiklikule konkursile pääsemiseks tuli noortel muusikutel osaleda regiooni eelvoorus, mis toimus Tartus. Seal olid võidukad mõlemad, nii Sarapuu kui ka Grepp.