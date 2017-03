Laanet: minister Kaia Iva hämas (1)

Sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale Sõmera Kodu sulgemisotsuse osas arupärimise esitanud reformierakondlastest riigikogulased ei jäänud ministri esmaspäeval antud vastustega rahule.



“Kindlasti ei saanud ma arupärimisele ammendavaid vastuseid,” ütles arupärimise initsiaator, saarlasest saadik Kalle Laanet. “Minister hämas ja rääkis väga üldist juttu. Kui tõin konkreetseid näiteid, mis võimalused Kärlal kõik olemas on, ei suutnud minister üldse midagi selget vastata.”

Laaneti sõnul on Sõmeralt kõigest mõne kilomeetri kaugusel asuval Kärlal 95% erihoolekande klientidele vajalikest teenustest.

“Tõsi, hambaarstile tuleb sõita 20 km, aga see ei ole ju suur probleem,” leidis Laanet. “Hoolealustele linna sõiduks transporditeenuse pakkumine on tunduvalt lihtsam kui hakata väljakujunenud kogukonda lõhkuma.”

Laaneti hinnangul on kõige kummalisem see, et regionaalpoliitika seisukohalt peetakse vajalikuks viia riigile kuuluvaid asutusi pealinnast välja, samas Sõmera Kodu puhul soovitakse erihoolekandekohad maalt hoopis ära linna kolida.

“Mis see loogika on?” küsis Laanet. Laaneti sõnul läbirääkimised Sõmera hooldekodu tuleviku asjus sellega siiski ei lõpe.

“Eks üritame selgitada veel ja veel kord, miks ei ole mõtet olemasolevat süsteemi lõhkuda,” lausus Laanet. “Kui euroraha eest uued väikesed peremajad ehitada, on mõistlik teha seda sealsamas Sõmeral, mitte Kuressaares, kus kohalik kogukond on sellele pealegi vastu.”