Laevapiletite müüki pole kavas paindlikumaks muuta

Riigikogus arupärimisele vastanud majandus- ja taristuminister Kadri Simson nentis, et TS Laevade piletimüügisüsteemis saavad ka edaspidi sooduspileti osta üksnes need, kel see on määrusega ette nähtud.



Arupärimise saatsid ministrile läinud kuul 14 Reformierakonna fraktsiooni liiget riigikogu saarlasest liikme Kalle Laaneti initsiatiivil. Arupärimise põhjusena tõi Laanet välja tõsiasja, et pärast laevaliinide operaatori vahetumist on püsielaniku soodustuse määrust tõlgendatud ja rakendatud klientidele kahjulikult. Sel esmaspäeval märkis Laanet riigikogu ees seistes, et operaatorilt endalt nad seni põhjendatud vastuseid ses osas saanud ei ole, mistõttu tuligi neil pöörduda otse ministri poole.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson selgitas, et määruse kohaselt on Virtsu–Kuivastu parvlaevaliinil õigus osta sooduspilet, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne asukoht on Saare maakonnas.

“Täpselt nii seda teksti TS Laevad rakendab,” nentis Simson. “Kui määruse korrektse rakendamise tõttu jäävad mõned isikud loodetud soodustusest ilma, ei ole tegemist mitte määruse kahjuliku rakendamisega, vaid nad on lihtsalt varem kokku puutunud kas vähese kontrolli või ebapiisava IT-lahendusega ning on saanud soodustusi, mis ei ole neile mõeldud,” nentis minister Simson.

Ministri sõnutsi võisid eelmise vedaja ajal kliendikaardi alusel soodustust saada ka need, kellele see ette nähtud ei olnud. Praeguse vedaja süsteem on aga üles ehitatud isikutuvastuse põhimõttel – piletit müües teeb süsteem automaatse päringu registritesse isikukoodi alusel. “Nii saavad sooduspileti osta üksnes need, kellele see on ka tegelikult ette nähtud,” sõnas Simson. ID-kaardi põhist piletisüsteemi ei ole vedajal ministri kinnitusel kavas muuta.

Kalle Laanet toonitas seepeale, et soodustus on ju siiski orienteeritud inimestele, kes tegelikult elavadki saarel ja käivad sealt ka vahepeal väljas. Ta tõi näitena olukorra, kus saarlasel on vaja sõita Tallinna kiiresti arsti juurde ja ta laenab selleks naabrimehelt auto. Soodustust ta sellisel juhul ei saa. “Ta on saare elanik, auto kuulub Saaremaa elanikule, aga soodustust saada ei ole võimalik,” märkis Laanet. Sama probleem on tema sõnul paljudel teistelgi puhkudel ning see puudutab ka ettevõtteid. “Nii et tegelikult on süsteem paindumatu ja ei vasta eesmärgile,” leidis Laanet.

Arupärija hinnangul ei ole iseenesest tegu vedaja pahatahtlikkusega. Probleem ongi selles, et piletimüügisüsteem on rangelt paindumatu.