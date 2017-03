Mees jootis oma kodus alaealisi (1)

Eelmisel nädalal alustati kriminaalmenetlust isiku suhtes, kes 27. veebruaril tegi kõik selleks, et alaealised tema elukohas koos temaga alkoholi tarbiksid.



“Sellise vastutustundetu ja alaealiste tervist ohtu seadva kuriteo toimepanemise eest on seadusega ette nähtud rahaline karistus või kuni üks aasta vabadusekaotust,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.



Kriminaalmenetlus tuli eelmisel nädalal algatada ka perevägivalla juhtumi uurimiseks, mis leidis aset Kuressaare linnas. Üldse on Antsaare sõnul sel aastal peresisesest vägivallast teada antud kahel korral. Möödunud aasta samal perioodil alustati perevägivalla juhtumite uurimiseks kriminaalmenetlust koguni kaheksal korral.

“Kangesti tahaks loota, et nende arvuliste muutuste taga on ka tegelik reaalne olukord, kuid kahjuks tuleb siiski tõdeda, et midagi kindlat kinnitada ei saa, sest peresisesed asjad sõltuvad paljuski ohvri julgusest ja soovist vägivallatsemisele vastu astuda ja abi saamiseks politsei poole pöörduda,” rääkis Antsaar.

Eelmisel nädalal registreeriti Saaremaal viis kuritegu. Kokku on tänavu registreeritud 36 kuritegu, mida on möödunud aastaga võrreldes kaheksa võrra vähem. Vähenemine on tulnud varguste ja vägivallakuritegude arvu kahanemise arvelt.

Möödunud nädalal ei juhtunud Saaremaal ühtegi inimkannatanutega liiklusõnnetust, küll aga tuli politsei teatel nädala jooksul liiklusest kõrvaldada kolm alkoholijoobes autojuhti ja üks juhtimisõiguseta juht.

Tänaseks on lõppenud ka talverehvide kohustusliku kasutamise periood, kuid politsei ei soovitaks rehvide vahetusega veel kiirustada. “Meie teedel võib eriti öösiti ja hommikuti esineda veel libedust, mistõttu on mõistlik liiklusohutuse tagamiseks talverehvidega edasi liigelda. Viimane tärmin rehvide vahetuseks on alles 1. mai,” ütles politseijuht.