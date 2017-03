Merike Meriloo 65: Sajad lapsed ja kümned lavastused (1)

Eile ümmargust sünnipäeva tähistanud staažikat lasteaiaõpetajat ja harrastusnäitlejat Merike Merilood (fotol) ootab sellel aastal ees üllatusreis. Kuhu Merikese Hispaanias elav tütar Merili ema viib, seda juubilar veel ei tea.



Tänavune aasta on Saaremaa teatri näitlejale Merike Meriloole eriline. Aprillis 45 aastat tagasi tuli Lihulas sündinud tütarlaps Saaremaale ja siia ta jäi. Nõnda siis terendab Merikesel peagi ees ka tööjuubel.

Mitut last Kuressaare Ristiku lasteaias töötav Merike on 45 aasta jooksul õpetanud, seda ta ise ei teagi. Siiski pakkus ta eile välja arvu 300. Mitmes lavastuses on ta näitlejana üles astunud? Ka seda arvu ei osanud Merike täpselt öelda, arvas, et neid tükke tuleb ikka poolesaja ligi.

Veel mainis Merike, et iga lavastaja on talle midagi andnud, igaühelt on ta midagi õppinud. Esimesena nimetas ta Saaremaa rahvateatris lavastanud Ly Pulka, nüüdset Tallinna ülikooli meedia ja filmikooli õppenõustajat, siis Tõnis Kipperit, kes on kahjuks teatritööst loobunud, ja Väino Uibot, kes utsitab Saaremaa teatri näitlejaid praegu, lavastades Lydia Koidula näidendit “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”.

“Esietendus on 24. märtsil Kuressaare kultuurikeskuses. See on selline kiiksuga näidend, väga uibolik. Nalja saab kindlasti,” kutsus näitemängus üht kandvat rolli kehastav Merike teatrihuvilisi saali.

Viis aastat tagasi kirjutas kolleeg Aili Kokk Saarte Hääles Merikese neljast armastusest. Kas viie aastaga on midagi muutunud või on ta endiselt kiindunud lastesse (lasteaiaõpetaja), teatrisse (Saaremaa teatri näitleja), muusikasse (laulusolist ja Maali bändi liige) ja tütresse (Merili elab kolmandat aastat Hispaanias)? Merike ütles, et viis aastat tagasi unustas ta mainimata sõpruskonna. Sõpru, kellega vaba aega veeta, kellega midagi ette võtta, peab ta ka väga tähtsaks.

Sünnipäeva tähistamisest ei tulnud eile eriti midagi välja, kuna õhtu läks Aste klubis näidendiproovi tähe all. Muide, teatritegemise pärast Merike Meriloo 45 aastat tagasi Saaremaale jäigi. Muhu saart oli ta juba varem tundma õppinud, kuna tema vanaema oli pärit Võlla külast.

Sünnipäevaõnnesoovidega ühinevad Saarte Hääl ja Kadi raadio.