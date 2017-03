Minister Iva: Sõmera perekodu kohaks ei sobi!

“Ilmselt on üleminekuaeg küll keeruline, ent mõistlik on erihoolekande teenuskohad luua siiski mujale kui Sõmerale,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, vastates esmaspäeval riigikogu liikmete küsimustele Sõmera Kodu sulgemisotsuse kohta. Saarte Hääl toob siinkohal ära valiku ministrile esitatud küsimustest ja tema vastustest.



Liina Kersna: Kas teie käsutuses on mõned teaduslikud uuringud, mis kinnitavad, et erihoolekannet vajavad inimesed peaksid elama just tihedalt asustatud piirkondades? Meie poole on pöördunud mitmed erihoolekannet vajavate laste vanemad ja erihoolekannet vajavate täiskasvanute lähedased, kes on kinnitanud, et nende lähedastele sobiks just nimelt looduslähedasem ja rahulikum keskkond.

Kaia Iva: Kui hooldekodu töötajad teevad endast parima, et klientide eest parimal võimalikul moel hoolt kanda, siis on ka klientide lähedased rahul. Usun, et need, kes on seal hooldekodus ise käinud, tunnistavad, et praegune olukord ei ole hea ja sellisel kujul see hooldekodu kaua edasi olla ei saa. Peame astuma sammu edasi.

Ilmselt ei ole kriteerium see, kui tihe on asustus. Küll aga see, missugused teenused on seal kohapeal olemas. Teenuseid lihtsalt ei ole seal, kus ei ole inimesi. Sõmera kohta on koostatud analüüs, millised teenused on seal olemas ja milliseid tuleb kasutada Kuressaares.

Kriteeriumid, mida teenusüksuse asukoha pakutavate teenustena on vaja tagada, on sellised: kauplus, apteek, ühistransport, raamatukogu, rahvamaja, spordikeskus, pangateenus ja töötamise võimalused.

Ka Sõmera puhul peaks olema võimalik kaitstud töö võimalusi kasutada, mida pakub Kuressaares näiteks puuetega inimeste koda. Olukorras, kus iga päev tuleks kasutada ühis­transporti või muud transporti, ei ole see lõpuks enam võimalik ega otstarbekas.

Kalle Laanet: Proua minister, need teenused, mida te mainisite, asuvad kas sealsamas Sõmera hooldekodu kõrval või kahe kilomeetri kaugusel.

Kaia Iva: Minu käes on nende teenuste analüüs ja sellest küll nii välja ei tule, et need teenused kahe kilomeetri kaugusel olemas on.

Paljud Sõmera Kodu klientidest oleksid võimelised ühel või teisel moel panustama ühiskonnaellu rohkem oma töise panusega. Seda ei ole aga võimalik teha seal, kus ei ole töökohti. Pikaajalist kaitstud tööteenust kohapeal ei ole, Kuressaares aga oleks seda võimalik kasutada.

Ja rehabilitatsiooniteenus, hambaarst, haiglas osutatavad teenused? Sõmera kliendid ei toimeta ega liigu ise ja nende vajadustest tulenevalt on taoliste toetavate teenuste vajadus oluliselt suurem kui tavalistel inimestel, kellel tervis korras.

Jüri Jaanson: Kas on olemas mingi uuring selle kohta, kus ikkagi need inimesed ennast kõige paremini tunnevad, kas linnas või maal – Sõmera on neile ju harjumuspärane keskkond. Või taluvad nad sellist liigutamist optimeerimise mõttes?

Kaia Iva: Me ei tegele praegu optimeerimisega. Klientidele ka pikas perspektiivis hea teenuse pakkumine ei ole kuidagi palju odavam või kuidagi teistpidi optimeerimist taotlev. Tähtis on see, et inimesed saaksid olla ühiskonna liikmed, toimetada, kasutada neidsamu teenuseid, tunda ennast väärtuslikuna.

Andres Herkel: Vaataksin olukorda Sõmera hoolealuste ja nende lähedaste silmade läbi. Milliseid riske järsk keskkonnavahetus selliste inimeste puhul endas kätkeb? Kui palju on 358 hoolealuse seas neid, kes ise või lähedaste hinnangul tahaksid sealt kiiremas korras lahkuda, ja kui palju on neid, kes seda keskkonnavahetust otstarbekaks ei pea?

Kaia Iva: Täpset loendit või statistikat klientide lähedaste arvamuse kohta mul ei ole. Seal on üksjagu ka neid inimesi, kel otseselt lähedasi ei ole. Üleminekud on loomulikult häirivad, aga selleks on konkreetsed programmid, kuidas klientidega toimetatakse. Muudatuste käigus arvestatakse võimalust mööda ka klientide soove. Hoolekandeteenuste AS-il on seniste reorganiseerimistega valdavalt väga positiivsed kogemused.

Monika Haukanõmm: Sõmera 358 inimesest on Saaremaalt pärit umbes 60–70. Üks teenuseüksus luuakse Kuressaarde, aga kuhu lähevad siis need ülejäänud 30–40 inimest, kes on Saaremaalt pärit? Järelikult peaks Saaremaale tegema vähemalt kaks kuni 30-kohalist teenuseüksust, et vajadust katta.

Kaia Iva: Ka mina arvan, et Saaremaal peaks olema vähemalt üks peremaja veel ja selle ettepaneku ma kohaliku omavalitsuse juhtidele kohtudes ka tegin. Et mõelge läbi ja olge ise avatud ja paindlikud, et see peremaja luua. Vastasel juhul ei ole võimalik pikas perspektiivis Saaremaal kõigile Saaremaalt pärit inimestele sealset ööpäevaringset teenust pakkuda.

Kohalik omavalitsus on öelnud väga üldsõnaliselt, et nad oleksid valmis mõtlema ka muid variante, et pakkuda erihoolekandeteenust kohapeal ka ise.

Minu teada saatis ka AS-i Hoolekandeteenused juht 15. veebruaril kirja vallavalitsusse ja andis kriteeriumid, millest uute perekodude loomisel lähtuda, ent seni ei ole ta vallast vastust saanud. Küll aga sai ministeerium kirja vallavanemalt, kus ta tegi ettepaneku luua perekodud Sõmera territooriumile. See ei klapi aga mitte.

Loodame, et tuleb siiski hea lahendus. Proovime omavalitsusi veel survestada, et nad neid samme astuksid.

KOMMENTAAR

Tiina Luks,

Lääne-Saare vallavanem:

Veebruari algul Saaremaal toimunud kohtumisel ütles minister tõesti: tehke ettepanek peremaja asukoha kohta, lisaks Kuressaarele.

Lääne-Saare vallavalitsus on korduvalt öelnud välja oma seisukoha, et teenuse pakkumine Sõmeral võiks jätkuda, ega olnud ka päri, et see saab olla praegusega võrreldes vähendatud mahus.

Samale seisukohale on jõudnud ka Saaremaa omavalitsuste liit, kes on omapoolse toetuskirja ministeeriumile ka esitanud. Kui see ei ole omavalitsuste tahte ja seisukoha avaldamine, mis see siis on? See, et selline tahe ei sobi, ei saa olla käsitletav omavalitsuste passiivsusena.

“Minu teada saatis ka AS-i Hoolekandeteenused juht 15. veebruaril kirja vallavalitsusse ja andis kriteeriumid, millest uute perekodude loomisel lähtuda, ent seni ei ole ta vallast vastust saanud,” ütles minister esmaspäeval riigikogu liikmete ees. “Küll aga sai ministeerium kirja vallavanemalt, kus ta tegi ettepaneku luua perekodud Sõmera territooriumile. See ei klapi aga mitte.”

Hoolekandeteenuste juht saatis vallale kaardistuse “Sõmera Kodu teenuste kättesaadavus”, mille kohta küsisin tolsamal 3. veebruari kohtumisel, kas seda teenuste kaardistust oleks võimalik näha, et teaks, millistest teenustest eelkõige räägitakse. Seda vald Hoolekandeteenustelt küsis ja teenuste kaardistus saadeti vallale 15. veebruaril. Sellest tulenevalt saatis vallavalitsus 17. veebruaril taas kirja ministeeriumisse, kus pakume asukohana välja Sõmera Kodu praegust territooriumi.

Küll aga ei ole Lääne-Saare vallavalitsus tänaseni saanud vastust oma küsimustele, mis on saadetud kirjalikult 31. jaanuaril. Samuti ei ole ministeerium vastanud vallavalitsusele Sõmera kui asukoha suhtes, kuigi arupärimise vastusest võis ministrilt kuulda, et “see ei klapi aga mitte”.