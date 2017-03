Padja teekond Leisist Soome riigipeani osutus konarlikuks (1)

Leisi Lapikoja omanik Maire Forsel kirjeldas oma sotsiaalmeediakontol, kuidas Eesti presidendi kantselei temalt Soome presidendile kinkimiseks padja tellis ja millist konarlikku teed pidi see lõpuks eile Soome jõudis.



“Kas olete kuulnud midagi Sauli Niinistö Lennu-koirast? Lennu on bostoni terjer, Soome presidendi pereliige ja silmatera ja kas on veel mõnda paremat võimalust teise riigi presidendile südamesse pugeda kui tema kalli koerakese kaudu?” märkis Forsel ja kiitis president Kersti Kaljulaidi, kes selle ära on tabanud.

“Sellega on ära tabatud üks oluline nüanss, mis puudutab riikidevahelist diplomaatiat – kui tahad tekitada ja hoida kellegagi lähedasi suhteid, siis leia üles see nupp, millele vajutada. Seda kunsti meie president igal juhul oskab.”

Maire Forsel kirjeldas, et kui Lennu padi valmis sai, saatis ta selle eelmisel neljapäeval DPD kulleriga teele.

“Kohale oleks see pidanud jõudma reede lõunaks, aga lõuna paiku sain kantseleist kõne küsimusega, kuhu pakk jääb,” kirjutas padjameister. “Olin veel igaks juhuks kullerile öelnud, et hoidku pakki hoolikalt, kuna see läheb Soome presidendile kingituseks.”

Selgus, et pakk ei olnud Saaremaalt veel lahkunud, sest kuller oli liiga hilja oma pakiringilt saabunud ja padi jäi neljapäeval mandrile viimata. “Hakkasin siis helistama ja uurima ja üldnumbrilt aina lubati tagasi helistada, kuigi kordagi ei helistatud,” kirjeldas Forsel. Asjad hakkasid liikuma alles siis, kui ta helistas DPD tegevjuhile Rainer Rohtlale.

Saades teada, kellele pakk on mõeldud, oli Rohtla valmis toimetama selle kiirkorras kas lennujaama, sadamasse või presidendi kantseleisse. Nii korraldaski ta eraldi auto, mis paki saarelt peale võttis ja otsejoones presidendi kantseleisse toimetas.