Pargi lasteaia ehitustööd algavad detsembris (1)

Arvestades Kuressaare Pargi lasteaia uue hoone projekteerimisele ja ehitushanke korraldamisele ettenähtud aega, saab lasteaed senistes ruumides jätkata vähemalt selle aasta oktoobrini.

Ehkki asenduspinna tingimustele vastab MTÜ-le Kuressaare Campus kuuluv hoone Rootsi tn 7, ootab linnavalitsus 20. märtsini viie lasteaiarühma paigutamiseks pakkumisi ka teistelt kinnisvaraomanikelt.

Rootsi tn 7 hoone kohandati 2014. aastal Ida-Niidu lasteaia asenduspinnaks ja linnavalitsus investeeris sellesse 18 000 eurot, pidades silmas, et asenduspinda on ka tulevikus vaja.

Kõnealune hoone on müügis, kuid linnal on MTÜ-ga Kuressaare Campus kokkulepe, et juhul, kui hoonet on tarvis kasutada lasteaia asenduspinnana, on ruumide soodsa hinnaga tagamise kohustus müügitingimustes fikseeritud.