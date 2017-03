Hoolimata sellest, kusmaal on vaidlused selle üle, kas rahvusvaheline naistepäev võiks olla riigipüha, õitseb lillemüüjate äri täna ikka omasoodu. Ferrumi kaubamaja lillepoe omanik Kaade Rosin ütleb, et kui 7. märts on potilillede müügipäev, siis 8. märtsil on kõige minevam kaup lõikelilled – sel päeval traditsiooniliselt tulbid ja roosid.