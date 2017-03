Sõjavara selts hakkab ehitama soomusautot

Saaremaa sõjavara selts ehitab nõukogudeaegse veoauto ümber Vabadussõjas osalenud Eesti esimese soomusauto Estonia koopiaks.



Sõjavara seltsi eestvedaja Margus Sinimets ütles, et veoauto GAZ 53 ümberehitamine soomusauto koopiaks on osa Kaitseliidu 100. aastapäeva tähistamise ettevõtmistest.

Vastavalt riigihanke tingimustele taastatakse soomusauto ajaloolise foto ja kirjelduste järgi. Soomusauto saab niivõrd autentse välimuse kui võimalik, ehkki päris koopiaks seda pidada ei saa.

“Kuna originaaljooniseid ei ole säilinud, siis ei ole see koopia, vaid lihtsalt nii täpselt kui võimalik samas mõõtkavas sarnane masin,” selgitas Sinimets, kes on soomusauto võimalikult autentsete mõõtude kallal ajusid ragistanud viimased kaks aastat.

Margus Sinimetsa sõnul ehitatakse soomusauto valmis Tallinnas. Ehitamises löövad kaasa sõjavaraseltsi liikmed ja nende sõpruskond, kes on vajadusel valmis aitama ka tasu võtmata. “Eks see projekt on selle peale rajatud, et ma erinevate ajaloohuvilistega selle asja valmis teen,” lisas Sinimets.

Estonia hakkab liikuma ajaloolistes vormides meeskonna saatel Kaitseliidu juubeliüritustel üle kogu Eesti. Sõjavara seltsi Orissaare muuseumisse jõuab soomusauto pärast seda, kui Kaitseliidu 100. aastapäeva programm 2020. aastal läbi saab.

Seniks jääb soomusauto rahvale vaatamiseks Kaitseliidu peastaabi juurde, seda kasutatakse paraadidel ja näidislahingutes.

Hanketeate kohaselt peab soomusauto olema iseseisvalt liikumisvõimeline ja olema suuteline läbima vähemalt kuni 10 kilomeetri pikkuse vahemaa.

Koopia ehitaja peab doonorautole ehitama ajaloolise kere vähemalt 3–4 millimeetri paksusest terasplekist ja paigaldama ajaloolise välimusega täiskummiga rattad. Ka tuleb masinale paigaldada relvastuse koopiad, kusjuures vähemalt kaks kuulipildujat peab võimaldama paukmoonaga laskmist.

Soomusauto Estonia

• Soomusautot Estonia hakati ehitama 1918. aasta detsembris Tallinna sadamatehases insener Saukase juhtimisel. Ehitust ja materjalide hankimist koordineeris toona mereväekapteni auastmes olnud Johan Pitka.

• Soomusautod ehitati kolmetonnise veoauto veermikule. Neil olid 45-hobujõulised mootorid ja kiirust kuni 45 km/h.

• Masina juhiruumis olid kaks juhti ja kuulipildur Madseni kergekuulipildujaga. Masina lahinguosa lael oli 360-kraadise pöördenurgaga suurtükitorn 37-millimeetrise Hotchkissi kiirlaskekahuriga, lahinguosa tagaküljel aga kaks poolringikujulist torni raskekuulipildujaga Maxim.

• Soomusauto soomus oli ehitatud 6-millimeetristest kaevikukilpidest lahinguosal ja 8–10 millimeetri paksusest soomusplekist mootori- ja juhiosal ning soomusauto lael.