Tillunirel jõuti sõnadest tegudeni (2)

Pikka aega Väikese väina veevahetusprobleeme avaliku tähelepanu all hoidnud Väikse väina selts jõudis eile sõnadelt tegudeni ja alustas kahte tammipoolt ühendava Tillunire voolusängi puhastamist poole sajandiga kogunenud setetest ja pilliroost.



“Tööd algasid ja mõnus tunne on sees, et otsad on niipalju kokku viidud ja asjad edenevad,” ütles MTÜ Väikse Väina Selts juhatuse liige Heiki Hanso. Umbes 300 meetri pikkuse Tillunire voolusängist jõudis Pöide ettevõtja Kalvar Ige ekskavaator puhastada eile neljandiku.

Siiski ei läinud Hanso sõnul kõik ootuspäraselt. “Milleks ma oma kogenematusest ei osanud ette valmistada, on see, et pinnas on nii pehme, et kaob ekskavaatoril alt ära,” rääkis Hanso, kelle sõnul jääb pehme pinnasse tõttu esimese hooga umbes 50 meetri pikkune lõik suudmeosast praegu kuni erilahenduse väljanuputamiseni puhastamata. Spetsialistidega ühendust võtnud Hansole soovitati ehitada ekskavaatorile kandepinna andmiseks palkidest parved, mida kopp ise edasi ja tagasi tõstab.

Kui tööd ettenähtud ajaks 31. märtsil valmis ei saa, kavatseb Hanso jätkata madala veetaseme korral suve lõpul või järgmisel talvel, kui pinnas on külmunud.