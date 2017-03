Tulumaksu laekus 200 000 eurot enam (1)

Maksu- ja tolliameti andmetel on kohalikele omavalitsustele tänavu veebruari lõpuks tulumaksurahana laekunud 3,8 miljonit eurot. Mullu samal ajal oli see summa 3,6 miljonit.



Võrreldes laekumisi mulluse sama perioodiga, on kõige suurem kasv olnud Lääne-Saare vallas. Kui 2016. aasta veebruari lõpuks oli seal maksuraha kogunenud veidi üle 701 000 euro, siis tänavu on seda juba üle 750 000 euro.

Samamoodi on märgatav kasv olnud Muhu vallas, kus mullu laekus veebruari lõpuks veidi üle 210 000 euro, sel aastal aga ligi 240 000 eurot. Muhu vallavanem Raido Liitmäe tunnistas, et 2017. aasta kahe esimese kuu laekumine on nende jaoks tõepoolest rõõmustav.

Ta märkis, et veebruaris vastu võetud eelarves plaanisid nad konservatiivselt tulumaksu laekumise tõusuks sel aastal 5 protsenti, praegu on see kahe kuuga juba üle 13 protsendi. “Tegelikult on muidugi veel vara rõõmustada, sest ka eelmisel aastal kõikus tulumaksu laekumine kuude lõikes ja oli mõni kuu isegi miinusmärgiga võrreldes üle-eelmise aastaga,” rääkis vallavanem.

Hea laekumise põhjustena võib Liitmäe sõnul tuua ettevõtluse kasvu ja stabiilsuse Muhus. “Küllap on oma osa ka sellel, et meie elanike arv on kasvanud, seega siis ka maksumaksjate arv,” märkis Muhu vallavanem.

Üsna samasse kanti tüürib ka Orissaare vallale laekunud tulumaksusumma suurus. Kui tänavu on seda praeguseks üle 212 000 euro, siis läinud aastal oli ligi 191 000 eurot. Aga kurta ei saa ka ükski teine kohalik omavalitsus.

LAEKUMINE



KOV 2016, € 2017, €

Kihelkonna 82 714 99 582

Kuressaare 1,5 milj 1,6 milj

Laimjala 74 923 84 315

Leisi 183 979 197 883

Lääne-Saare 701 472 756 018

Muhu 210 332 238 387

Mustjala 57 848 62 165

Orissaare 190 964 212 288

Pihtla 149 570 162 301

Pöide 88 476 90 624

Ruhnu 22 989 24 170

Salme 129 368 132 345

Torgu 35 645 39 043

Valjala 133 239 148 638

Allikas: Eesti maksu- ja tolliamet