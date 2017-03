Direktori veerg

Tähtpäevad veebruaris



Uurisin pisut lähemalt Saaremaa kultuuri- ja spordikalendrit. Leidsin tervelt seitse päeva, kus kalendrijärgselt ei olnud midagi tähistada. Kindlasti olid aga needki päevad kellelegi olulised tähtpäevad. Siiski, enim kõnetavad enamikku inimestest sõbrapäev ja vabariigi aastapäev.

Mingil seletamatul põhjusel on Eesti Vabariigi sünniloos üks väga oluline tähtpäev – Tartu rahu aastapäev – saanud iga aastaga järjest väiksema tähelepanu osaliseks. Meie kultuuriruumis uus traditsioon – sõbra- ehk algselt valentinipäeva tähistamine – on aga oodatud ja suurelt tähistatud. Kas sõprus on tänapäeval nii eriline, et seda peab eriliselt meelde tuletama? Kas sõprus on oluline vaid 14. veebruaril, kui kingitakse lilli, kaarte, kallistusi jne? Või on ta siiski ka tänapäeval midagi enamat?

Ärgu olgu sul sada rubla, vaid sada sõpra. Sõber koorib sõbra naha. Ütle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen, kes oled sina.

Vanarahva tarkused kehtivad ka tänapäeval. Facebookis lausa võisteldakse sõprade hulgaga. Julgen siiski arvata, et 200 ja rohkem sõpra ei ole sõbrad, vaid lihtsalt tuttavad. On tänapäevalgi nn sõpru, kes ei tea ega pea tõelisest sõprusest midagi.

Iga inimese, pere, organisatsiooni, ka riigi sõpruskond ütleb tema kohta väga palju. Eesti Vabariigi sõbrad on Euroopa Liidu riigid ja NATO, meid kaitsevad ja hoiavad maailma suured. Olgem seda usaldust väärt. Ka oma igapäevaelus ja oma sõprussuhete loomisel.

Ilusat teatri- ja emakeelekuud ning kevadeootust!

Marjana Prii,

direktor

Direktori kiitused veebruaris

1. Kooli eduka esindamise eest maakondlikul inglise keele võistlusel Spelling Bee:

Kristofer Kollo 1.–3. koht

Juhendaja Piret Kolk

2. Kooli eduka esindamise eest maakondlikul etlejate konkursil:

Uku Pokk – grand prix,

Martin Mägi ja Meriliis Kivimägi – eripreemiad

Juhendaja Maret Aardam

3. Kooli eduka esindamise eest vabariiklikul etluskonkursil:

Uku Pokk – laureaat

Juhendaja Maret Aardam

4. Kooli eduka esindamise eest maakondlikul matemaatikaolümpiaadil:

Ott Kärner – II koht

Kenro Endel Üts – III koht

Danel Tiitma – III–IV koht

Juhendajad Marika Lass, Liis Rudov

5. Kooli eduka esindamise eest maakondlikul “Nuputa” võistlusel:

Kristofer Kollo, Indrek Meitern – II koht

Juhendajad Marika Lass, Liis Rudov.