Ettevõtlik kool

Vanade asjade näitus

Eesti kirjanik ja Tartu mänguasjamuuseumi rajaja Tiia Toomet pidas veebruarikuus oma 70. juubelisünnipäeva. Algklassid otsustasid seda tähistada näitusega vanadest kooli- ja mänguasjadest. Kodudest toodi näitusele palju põnevaid asju. Vanimad nendest olid vana-vanaemade 90-aastane kassike ja 75-aastane nukk. Näitusel leidus ka palju vahvaid emade-isade lauamänge, millega paljudes peredes siiani mängitakse.

Näha sai erinevaid kogusid, raamatuid, nukunõusid, pehmeid mänguasju, salmikuid ja palju muud. Iga klass valis näituselt välja oma lemmikud. 1. klassile meeldisid kõige enam sõjamasinad, autod ja lennuk; 2. klassile meeldisid kasiinomäng ja vana kassike; 3. klass valis oma lemmikuks ehitusklotsid ja lauamängud; 4. klassile meeldisid margikogud, kasiinomäng, sõjamehed, vana nukk ja kinoprillid.

Oli vahva näitus. Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks oma põnevaid asju meiega jagada!

Algklassiõpetajad

Vastlamatk

Vastlapäev on alati olnud tore kelgutamise ja lumes möllamise päev. Kahjuks pole alati lund, et seda päeva lõbusalt tähistada. Kuna ka sel aastal kelgutamisest midagi välja ei tulnud, otsustasid algklassid minna Pöide terviserajale matkama.

Rajal olles tehti pilte elus ja eluta loodusest, uuriti jälgi, otsiti põnevaid puid ja kive. Enne kojusõitu näitasid end meile ka kolm kitsekest, kes põllul rõõmsalt kepsutasid.

Päeva lõpus ootasid kõiki kooli sööklas vastlakukkel ja soe tee. Oli vahva pärastlõuna.

Algklassiõpetajad



Banaani-datlijäätise valmistamine



“Tagasi kooli” raames külastas meie kooli 4.–6. klassi õpilasi Fresko jäätisevabriku juhatuse liige Kaisa Murutar. Kaisa õppis algul Saaremaa ühisgümnaasiumis ja läks edasi Tartu ülikooli, kus õppis ajalugu ja selle kõrvalt kutsekoolis kondiitriks.

Arutasime erinevate jäätiste valmistamise võimalusi ja koostisaineid. Kaisa rääkis meile täpsemalt jäätise valmistamisest ja näitas ka videoid.

Siis jõudis kätte aeg, mida kõik ootasid – me hakkasime valmistama banaani-datlijäätist. See oli tore! Saime pisut ka keemiaalaseid teadmisi, mis on jäätise tegemisel vajalikud. Jäätis oli väga maitsev. Nüüd teame kõik, kuidas kodus lihtsalt jäätist valmistada.

Meriliis Kivimägi,

6. klassi õpilane