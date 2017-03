JUHTKIRI: Kultuurisõbralik linnavalitsus

Kuressaare linnavalitsuse põhimõtteline seisukoht suurendada omapoolset toetust Saaremaa ooperipäevade korraldamiseks on kiiduväärt.

On ju linnapeal õigus, kui ta ütleb, et see festival on meie suurim kultuurisündmus. Seda enam, et Eesti Kontsert on viimastel aastatel üha tugevamalt just saarlastele lähemale tulnud ja siin paaril päeval pileteid odavamalt müünud. Niinimetatud salamüügid on seni läinud väga edukalt.

Loodetavasti hinnatakse Eesti Kontserdi head tahet Saaremaa ooperipäevi edaspidigi sama hästi korraldada ka ministeeriumide tasandil. Tõepoolest, “ülevalt poolt” vaadates võib ju olla tegu küll suure, ent siiski vaid ühe kultuuriüritusega, mille korraldamist toetatakse sisuliselt niigi. Ja korraldaja ülesanne peaks ju olema eelarve piiridesse jääda.

Parvlaevaoperaatori vahetus ja uued suunad kultuuri toetamise põhimõtetes tekitasid aga eelarvesse augu, mida ooperipäevade korraldajatele küll kuidagi ette heita ei saa.